Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg hat die Spekulationen um die Berufung von Ole Gunnar Solskjaer zum Interimstrainer von Manchester United befeuert. In einer wenig später wieder gelöschten Nachricht von ihrem offiziellen Twitterprofil gratulierte die Politikerin dem Ex-Profi zum neuen Job. „Großartiger Tag für den norwegischen Fußball. Viel Glück dabei, die Red Devils unter Kontrolle zu halten“, schrieb Solberg am Dienstagabend. Der 45 Jahre alte Norweger Solskjaer gilt als Kandidat für die vorläufige Nachfolge von Trainer José Mourinho bei United .

Der Portugiese musste am Dienstag seinen Posten beim englischen Rekordmeister nach zweieinhalb Jahren räumen . Grund war der schlechteste Saisonstart des Teams seit 28 Jahren. United liegt nach 17 Spieltagen schon 19 Punkte hinter Spitzenreiter FC Liverpool. Der Klub hatte erklärt, zunächst bis Saisonende einen Interimstrainer verpflichten zu wollen. Zu einem Video auf der United-Internetseite lautete die Überschrift englischen Medien zufolge bereits: „Solskjaer wird unser Interimstrainer, 20 Jahre nach dem Gewinn des Triples mit diesem Tor im Camp Nou“. Das Video wurde ebenfalls kurz darauf wieder gelöscht.

Zinedine Zidane wird schon seit mehreren Monaten mit Manchester United in Verbindung gebracht. Mit Real Madrid holte der Franzose vier Mal die Champions League - davon träumt auch Manchester United. ©

Solskjaer war bei United zum Helden geworden, als er im Finale der Champions League 1999 in der Nachspielzeit das 2:1-Siegtor gegen den FC Bayern München erzielte. Der Torjäger spielte von 1996 bis 2007 in Manchester. Derzeit ist er in seiner Heimat Trainer bei Molde FK. Die Saison ist jedoch bereits beendet. Die neue Spielzeit beginnt erst im März.