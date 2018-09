Oliver Bierhoff: Darum spielt Deutschland gegen Frankreich mit vier Innenverteidigern

Bekanntes Personal, neue Taktik: Die deutsche Nationalmannschaft geht in ihr erstes Länderspiel nach dem WM-Debakel in Russland mit einer neuen Ausrichtung. In Antonio Rüdiger, Jerome Boateng, Mats Hummels und Matthias Ginter stehen zum Auftakt der Nationas League gegen Weltmeister Frankreich vier gelernte Innenverteidiger in der Startelf. Rüdiger übernimmt dabei die Defensivaufgaben auf dem linken Flügel, Ginter auf der rechten Außenbahn. Joshua Kimmich rückt als einziger Abräumer auf die Sechser-Position.