Oliver Kahn kritisiert deutsche Torhüter: "Nach Neuer kommt lange nichts"

Seine Karriere ist ein einziges Nonplusultra: Josef Dieter Maier, genannt Sepp oder auch „die Katze von Anzing“, absolvierte von 1965 bis 1980 473 Bundesliga-Spiele für den FCB. Zwischen 1966 und 1979 spielte er bis auf einige verletzungsbedingte Auswechslungen in praktisch jeder Partie. Das Resultat der eindrucksvollen Karriere mit Bayern und Deutschland: Ein Weltmeistertitel, ein EM-Titel, drei Europapokalsiege der Landesmeister und vier DFB-Pokal-Triumphe. Von 1994 bis 2008 war er Torwarttrainer der Bayern, von 1988 bis 2004 übte er diesen Job unter sechs Coaches auch für den DFB aus. © imago

Mit drei Bundesliga-Spielen war Fritz Kosar der erste Ersatzmann im Bayern-Tor. Der 1939 geborene Mann mit dem schütteren Haar war von 1961 an zunächst Stammtorwart, wurde dann aber vom jungen und aufstrebenden Sepp Maier verdrängt, der seit 1962 auch einen Profivertrag hatte. Kurios: In der Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1964 kam Kosar bei der 0:3-Pleite gegen Tasmania Berlin als Rechtsaußen zum Einsatz, In der ersten FCB-Saison in der Bundesliga ein Jahr später hütete Kosar gegen Schalke (1:1), Nürnberg (0:0) und Bremen (1:1) das Tor, verlor nicht und kassierte nur drei Gegentore. 1969 hörte er ohne weitere Einsatzzeiten auf – und spielte unterklassig für Garching und Geretsried. © imago

Maier-Ersatz: Manfred Seifert stand von 1969 bis 1973 viermal im Bayern-Tor, meist als Einwechselspieler für den angeschlagenen Nationalkeeper Sepp Maier. Er verließ den FCB mit Ziel Bayern Hof – und stand nie wieder im Tor eines Bundesligisten. Seifert verstarb im Frühjahr 2005 kurz vor seinem 56. Geburtstag. © imago

Mit 20 Jahren rückte der gebürtige Hamburger Walter Junghans 1979 in den Bundesliga-Kader der Bayern – als Nachfolger von Sepp Maier. Große Fußstapfen, die sich einer starken Auftaktsaison zum Trotz als zu groß erwiesen. Junghans leistete sich nervöse Patzer und fand sich immer wieder nur auf der Ersatzbank wieder, weil der erfahrene Manfred Müller den Vorzug erhielt. Nach 89 Junghans-Einsätzen holte Bayern-Manager Uli Hoeneß Jean-Marie Pfaff. Junghans wechselte, machte jeweils über 160 Spiele für Schalke und Hertha. Inzwischen arbeitet er wieder bei den Bayern, als Torwarttrainer der Regionalliga-Mannschaft. © imago

Manfred Müller, Jahrgang 1947, kam 1979 vom ESV Ingolstadt zu den Bayern. Er blieb fünf Jahre lang und profitierte von der Schwäche des Maier-Nachfolgers Walter Junghans, der mit dieser Rolle überfordert war. Müller absolvierte so 63 Spiele für die Bayern. Außerdem spielte er für Schwarz-Weiß Essen, den Wuppertaler SV und den 1. FC Nürnberg. Mittlerweile ist Müller Betreiber einer Fernsehproduktionsfirma (MM Film & Video) mit Sitz in Nürnberg und Köln. Von 1992 bis 2006 war er so verantwortlicher Produzent bei TV-Übertragungen der Bundesliga. © imago

Der belgische Nationaltorwart Jean-Marie Pfaff kam 1982 von KSK Beveren zum Rekordmeister und stabilisierte die Defensivsorgen der Münchner. 156 Spiele und sechs Jahre später wechselte er zurück in die Heimat und schloss sich Lierse BK an. Unter Bayern-Fans genießt der Mann aus Flandern, der mit elf Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, noch immer ein gutes Standing. Berühmt wurde er nicht für seine Titel (drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege), sondern für den Einwurf-Gegentreffer von Uwe Reinders, den er ins eigene Tor abfälschte. © imago

Raimond Aumann (Jahrgang 1963) kam 1984 als Ersatz für den 1982 verpflichteten Belgier Jean-Marie Pfaff. Bis 1994 stand Aumann im FCB-Tor. Nach Pfaffs Abgang im Jahr 1988 wurde Aumann, der schon zuvor 40 Spiele absolviert hatte, die Nummer eins. Von 1989 bis 1990 war er auch deutscher Nationalkeeper, wurde als Ersatzmann hinter Bodo Ilgner auch Weltmeister. 1994 wechselte er zu Besiktas, wo er unter Christoph Daum türkischer Meister wurde. Oliver Kahn wurde sein FCB-Nachfolger. Ein Jahr später kehrte der gebürtige Augsburger nach München zurück – als Fanbeauftragter. Eine Rolle, die „Balu“, wie er in München zwischenzeitlich genannt wurde, immer noch ausfüllt. © imago

Sven Scheuer war von 1988 bis 1999 zehn Jahre lang die Nummer zwei der Bayern – erst hinter Raimond Aumann, dann hinter Oliver Kahn. In dieser Zeit wurde der gebürtige Böblinger zum Prototypen des Ersatztorwarts, auch wenn er immer wieder auch Negativschlagzeilen schrieb. In seinen elf Münchner Jahren absolvierte er 20 Spiele und geriet eigentlich nur einmal so richtig ins Spotlight – nämlich als er im Oktober 1999 gemeinsam mit Mario Basler nach einer Sauftour suspendiert wurde. Fast schon legendär der Satz von Uli Hoeneß: „Er (Basler) und Sven Scheuer haben fast nie so gelebt, wie man es von einem Profi erwarten kann. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Jetzt ist er gebrochen.“ Scheuer zog es weiter zu Adanaspor, Saarbrücken, Crystal Palace, dem Grazer AK, VfL Osnabrück und Schönaich, er blieb jedoch zumeist Ersatz. © imago

Der gebürtige Münchner Gerald Hillringhaus spielte von 1990 bis 1992 für die Bayern. Als zusätzlicher Aumann-Ersatz neben Sven Scheuer geholt, überzeugte „Gerry“ nicht, als die beiden Keeper verletzt fehlten. In 17 Spielen kassierte er 42 Gegentore und griff gleich mehrfach daneben. Deshalb wurde auf Aumanns Betreiben hin dessen Kumpel Toni Schumacher mit 37 Jahren reaktiviert. © imago

Uwe Gospodarek, geboren in Straubing, stieß als 17-Jähriger zum Profikader der Münchner und absolvierte neun Spiele – eines davon in der Chaossaison, als Raimond Aumann und Sven Scheuer verletzt fehlten und Gerald Hillringhaus nicht den Erwartungen entsprach. Später spielte Gospodarek für Bochum, Wacker Burghausen, Jahn Regensburg, Kaiserslautern, Mönchengladbach und Hannover 96. Mittlerweile ist er Torwarttrainer von Bayerns U17. © imago

Toni Schumacher wurde im Alter von 37 Jahren wider Erwarten noch mal Bayern-Spieler. Der Ur-Kölner (1972–1987) sprang für seinen verletzten Freund Raimond Aumann ein, weil die übrigen Keeper (Scheuer, Hillringhaus und Gospodarek) entweder verletzt waren oder nicht überzeugen konnten. In dieser Chaossaison 1991/1992 wurden die Münchner unter Sören Lerby nur Zehnter. Schumacher absolvierte acht Spiele und beendete anschließend seine Karriere. 1996 wurde er nochmals reaktiviert und packte noch einmal für Borussia Dortmund zu. © imago

Der Titan! Oliver Kahn ist neben Sepp Maier der wohl bekannteste Bayern-Torwart. Kaum ein anderer hat das „Mia san mia“-Gen so verinnerlicht. Der Blondschopf kam 1994 vom Karlsruher SC und spielte bis 2008 insgesamt 632-mal in allen Wettbewerben für den FCB. Die Erfolgsbilanz ist eindrucksvoll: Acht deutsche Meisterschaften, sechs Pokalsiege, den Champions-League-Triumph in Mailand 2001 und den Uefa-Cup-Sieg 1996 in Bordeaux konnte Kahn sein Eigen nennen, außerdem gewann er mit München den Weltpokal. © imago

Mit 32 Jahren wurde Michael Probst in der Saison 1995/1996 unerwartet Bayern-Keeper – nach Verletzungen von Kahn und Scheuer. Zweimal stand der eigentliche Torwart der FCB-Reserve auch im Profikasten – und durfte einen internationalen Titel bejubeln, nämlich den Uefa-Cup-Sieg 1996. © imago

Bernd Dreher kam 1996 von Bayer Uerdingen und blieb dem FCB bis zum Ende seiner Spielerkarriere 2008 treu – ab 2003 auch als Torwarttrainer, vor allem im Jugendbereich. Nach seiner Tätigkeit in München arbeitete er auch für Schalke und Ludogorez. © imago

1999 komplettierte der damals 20-jährige Stefan Wessels das Torwarttrio der Bayern – er war fortan die Nummer zwei der Münchner. 18 Spiele absolvierte er für den FCB, bis er 2003 zum 1. FC Köln wechselte. Dort blieb er bis 2007, spielte anschließend auch für Everton, Osnabrück, Basel und Odense. © imago

Michael Rensing sollte ab 2003 als Nachfolger des damals 33-jährigen Kahn aufgebaut werden, doch so richtig sollte das nicht gelingen. 2008 ersetzte er den Titan zwar nach dessen Karriereende, doch Rensing (23) konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Als Ersatzmann wurde ihm der erfahrene Jörg Butt zur Seite gestellt, der bald Stammspieler wurde und Rensing wieder auf die Bank verbannte. 2010 lief Rensings Vertrag in München aus. Inzwischen spielt Rensing in NRW. Nach Stationen beim 1. FC Köln (2010–2012) und Bayer Leverkusen ist er seit 2013 für Fortuna Düsseldorf aktiv. © imago

Hans-Jörg Butt hatte mit 33 Jahren schon alles gesehen, ehe der gebürtige Oldenburger 2008 zu den Münchnern kam – eigentlich als Rensing-Vertreter. Butt spielte vor seiner Bayern-Zeit für VfB Oldenburg, Hamburger SV, Bayer Leverkusen und Benfica Lissabon und wurde beim Rekordmeister zum unerwarteten Rückhalt. Rensing saß plötzlich nur noch auf der Bank. Bis 2012 stand Butt 91-mal im FCB-Tor, ehe er seine Karriere beendete. © imago

Koan Neuer – mir ho’m Kraft: So hieß die Losung, bevor Manuel Neuer die neue bayerische Nummer eins wurde. Der 21-jährige Thomas Kraft sollte Jörg Butt beerben, kam jedoch über zwölf Einsätze im Bayern-Dress nicht hinaus. Es folgte 2011 der Wechsel zu Hertha BSC, wo er unter Rune Jarstein aktuell jedoch auch nur Ersatz ist. © imago

Manuel Neuer ist der dritte große Torwart der Bayern – nach Maier und Kahn hat der Ex-Schalker eine neue Ära begründet. Mittlerweile steht Neuer seit 2011 im Bayern-Tor und hat bislang 291 Spiele für den Rekordmeister absolviert. © imago

Seit 2012 steht Tom Starke im Tor der Bayern – oder sitzt vielmehr auf der Bank. Der erfahrene Keeper, der schon für Dynamo Dresden, Bayer Leverkusen, den Hamburger SV, SC Paderborn, MSV Duisburg und die TSG Hoffenheim spielte, hat bei den Münchnern fast Kultcharakter. Starke unterhielt unter anderem eine Art „Bromance“ mit Pep Guardiola, seinem damaligen Trainer. © imago

Lukas Raeder hat zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege auf der Habenseite – spielte dabei nur zweimal für den FCB. In der Saison vertrat er Manuel Neuer und Tom Starke gegen Dortmund (0:3) und Braunschweig (2:0) – wo er sogar eine Vorlage beisteuerte. 2014 wechselte er nach Portugal zu Vitória Setúbal, wo er allerdings auch nur Ersatzmann ist. © imago

Dreimal vertrat Pepe Reina Manuel Neuer – der Spanier ist zweifellos der bekannteste Ersatztorwart, den die Münchner sich bislang gönnten. Stark: Dreimal hielt Reina in dieser Zeit die Null. Von der Ersatzbank hatte der Ex-Liverpooler allerdings schnell die Nase voll. Er wechselte nach nur einer Saison und wurde Stammtorwart von Napoli. © imago