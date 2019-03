Neuer Job und Probezeit beim FC Bayern München? Oliver Kahn wird konkret

So konkret wurde Oliver Kahn in Bezug auf einen möglichen Job beim FC Bayern München noch nie. Eine Woche nach der Aussage von FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß, dass Kahn "Wunschkandidat für die Nachfolge von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge" sei , hat der ehemalige Weltklasse-Keeper nun konkret Interesse geäußert: "Ich kann mir das durchaus vorstellen", sagte der 49-Jährige im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse.

Kahn wird konkret: Probezeit im Vorstand beim FC Bayern selbst angeregt

Der Vertrag des 63 Jahre alten Klub-Bosses Rummenigge wurde beim FC Bayern gerade noch einmal um zwei Jahre bis Ende 2021 verlängert. „Insofern können wir eine extrem wichtige Personalie in aller Ruhe diskutieren“, sagte der Bayern-Präsident. „ Oliver Kahn würde ein Jahr bei uns normales Vorstandsmitglied . Da hat man Zeit, sich zwölf Monate zu beschnuppern.“ Danach müssten beide Seiten Ja oder Nein sagen. Mit Kahn ist Hoeneß im Gespräch. „Ich glaube, er könnte sich das vorstellen“, äußerte der 67-Jährige: „Im Moment ist das eine gute Idee.“ Diese soll nun im Aufsichtsrat intensiver erörtert werden. Das Gremium bestellt den Vorstand.

Auch zur angedachten Probezeit äußerte sich Kahn: "Ich bin seit zehn, elf Jahren nicht mehr dabei und ich habe mir in diesen Jahren vieles aufgebaut, das eine oder andere Unternehmen gegründet", so der ehemalige Bayern-Kapitän. "Ich kann nicht Knall auf Fall sagen, ich mache damit Schluss und werfe alles weg und stehe da jetzt zur Verfügung." Das Jahr auf Probe im Bayern-Vorstand sei von ihm selbst angeregt worden: "Darum ist es auch eine Form des Übergangs, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann (...), weil ich glaube, dass ich mich immer sehr gut einschätzen kann und konnte, auch in der Vergangenheit."