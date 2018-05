Oliver Kahn zu Karius-Blackout: "Kann eine Karriere zerstören"

Oliver Kahn sieht die sportliche Zukunft von Loris Karius bedroht. "So ein Abend kann eine Karriere zerstören", sagte Kahn in seiner Rolle als TV-Experte im ZDF nach dem Champions-League-Finale, das der FC Liverpool gegen Real Madrid wegen eines doppelten Aussetzers des 24-Jährigen verloren hatte. "Da wird sehr viel auf ihn einstürzen", blickte Kahn auf die kommenden Wochen und Monate des Liverpool-Keepers, der schon zuvor unter Fans und Experten als umstritten gegolten hatte.

Kahn, selbst einst Weltklasse-Torwart bei Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft, wagte einen Blick in die Gefühlslage von Karius: "Das, was er jetzt empfindet, ist nichts dagegen, was er morgen empfinden wird. Das zieht dermaßen runter. Dagegen anzukämpfen, ist alles andere als einfach." Kahn selbst hatte 2002 mit einer ähnlichen Situation umzugehen, nachdem ihm im WM-Finale 2002 ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war.