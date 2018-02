Olympia 2018: Biathletin Dahlmeier holt zweites Gold in der Verfolgung

1. Claudia Pechstein (Eisschnelllauf; 5 Gold, 2 Silber, 2 Bronze). Auf dem Bild feiert Pechstein 2002 Salt Lake City auf einer Party im Thüringen Haus. Im November qualifizierte sie sich mit 45 Jahren in Stavanger (Norwegen) für ihre siebte Teilnahme bei Olympischen Winterspielen. © Hassenstein/Getty

2. Ricco Groß (Biathlon; 4 Gold, 3 Silber, 1 Bronze). Bei fünf Olympischen Spielen holte Groß acht Medaillen, wurde zudem neunmal Weltmeister. Als Trainer war er nicht so erfolgreich. Wegen Erfolgslosigkeit wurde er als Trainer des Frauen-Nationalkaders vor den Spielen in Sotschi entlassen. Seit 2015 ist er Nationaltrainer der russischen Männer-Mannschaft. © dpa

3. Sven Fischer (Biathlon; 4 Gold, 2 Silber, 2 Bronze). Auf dem Bild ist Sven Fischer 2006 in Turin auf den letzten Metern zu Gold über 10 Kilometer zu sehen. Ein Jahr später beendete er seine aktive Sportkarriere. © Mason/Getty

4. Kevin Kuske (links) und Andre Langé (Bob; 4 Gold, 1 Silber). Selten siond zwei Olympia-Karrieren so eng miteinander verwoben wie die von Kevin Kuske und Andre Langé. Die beiden Bobsportler, Kuske als Anschieber und Lange als Pilot, errangen gemeinsam Gold im Viererbob in Salt Lake City (2002), Gold im Zweier- (Foto) und Viererbob in Turin (2006) sowie Gold (Zweierbob) und Silber (Viererbob) in Vancouver (2010). Mit dem Rücktritt von Lange 2010 endete die Zeit des Super-Duos. © Getty

6. Karin Enke (DDR, Eisschnelllauf; 3 Gold, 4 Silber, 1 Bronze). 1980 in Lake Placid und 1984 in Sarajewo holte Enke drei Goldmedaillen. Auf dem Bild gratuliert Enke 1988 der Olympiasiegerin Bonnie Blair (USA, 500 Meter). Enke holte Bronze. Nach der letzten Silbermedaille in Calgary über 1500 Meter beendete sie ihre Laufbahn. © Schulze/imago

6. Gunda Niemann-Stirnemann (Eisschnelllauf; 3 Gold, 4 Silber, 1 Bronze). Gunda Niemann-Stirnemann ist mit 163 Siegen bei 215 Podiumsplätzen bei allen großen Wettbewerben die erfolgreichste Eisschnellläuferin aller Zeiten. Eine Goldmedaille kann sie dabei verschmerzen: 1998 in Nagano wurde sie über 5000 Meter knapp Zweite hinter Claudia Pechstein. Sie verpasste den Olympiasieg um sieben Zentimeter. © Hassenstein/Getty

8. Kati Wilhelm (Biathlon; 3 Gold, 3 Silber, 1 Bronze). Nach sehr erfolgreichen Spielen 2002 in Salt Lake City mit zwei Gold- und einer Silbermedaille durfte Wilhelm 2006 in Turin das deutsche Team als Fahnenträgerin anführen. Auf dem Bild sprintet Wilhelm in Turin zu Gold über 10 Kilometer. © Maison/Getty

9. Georg Hackl (Rodeln; 3 Gold, 3 Silber). Der Bayer Georg Hackl gehörte mehr als 18 Jahre lang zur Spitze des internationalen Rennrodelns. 1992 in Albertville (Foto) wurde Hackl mit 26 Jahren erstmals Olympiasieger. Zwei weitere Goldmedaillen sollten in Lillehammer (1994) und Nagano (1998) folgen. 2006 in Turin verpasste er als Siebter aufgrund einer Armverletzung in seinem letzten Rennen den Sprung aufs Treppchen. © Getty/Bongarts

10. Mark Kirchner (Biathlon; 3 Gold, 1 Silber). Mark Kirchner ist einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten. Große Stärke des Mannes aus Neuhaus am Rennweg (Thüringen) war der Sprint. Zwischen 1990 und 1997 holte Kirchner drei olympische Goldmedaillen, sieben Weltmeistertitel und acht Weltcupsiege. Seiner Dominanz im Sprint stand eine unsichere Hand am Gewehr entgegen. 1999 wechselte Kirchner zum Langlauf - erfolglos. Seit 2010 ist der 47-Jährige Leitender Disziplintrainer des Bundeskaders. © Getty/Rose

10. Jens Weißflog (DDR/BRD, Skispringen; 3 Gold, 1 Silber). Jens Weißflog ist einer von fünf Skispringern und einziger Deutscher, der die vier wichtigsten Sprungwettbewerbe - Olympia, WM, Gesamtweltcup und Vierschanzentournee - gewonnen hat. Für die Deutsche Demokratische Republik (DDR) holte Weißflog 1984 in Sarajewo Gold und Silber. Zehn Jahre später gewann Weißflog, dessen größter Konkurrent über Jahre der Finne Matty Nykänen war, in Lillehammer (Foto) zwei weitere Goldmedaillen auf der Großschanze. Mit seinen vier Gesamtsiegen bei der Vierschanzentournee und 33 Welcupsiegen (Einzel) ist Weißflog erfolgreichster deutscher Skispringer aller Zeiten. © Getty

10. Bernhard Germeshausen (DDR, Bob; 3 Gold, 1 Silber). Bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck feierte Bernhard Germeshausen (rechts) als Anschieber von Meinhart Nehmer (links) seine ersten beiden Olympiasiege. In Lake Placid vier Jahre später wiederholten Germeshausen und Nehmer den Erfolg im Viererbob. Den Zweierbob steuerte Germeshausen selbst zum Olympiasieg - ohne Nehmer. © Imago/Hartung