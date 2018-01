Olympia 2018: Die deutschen Medaillen-Favoriten im Formcheck

Auch die Weltmeister Simon Schempp und Erik Lesser fehlten beim Heim-Weltcup in Oberhof. Für Hektik sorgt das nicht. „Wer jetzt in Höchstform ist, da bin ich mir nicht sicher, ob das in fünf Wochen auch noch so ist“, sagte der Bundestrainer der Frauen, Gerald Hönig, und beruhigte: „Wir sind im Soll bei unserem Fahrplan.“ © imago/Gerhard König