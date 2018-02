Olympia 2018: Drama um Felix Loch! Rodler verpasst Gold

Viktoria Rebensburg patzt im ersten Durchgang beim Riesenslalom in in Lenzerheide (Schweiz) am 27. Januar 2018. Am Ende fehlen ihr sieben Hundertstel zu Platz eins. "Mit Platz zwei bin ich trotzdem happy", sagt sie später.

