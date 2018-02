Olympia 2018: Skispringerin Althaus fliegt zu Silber - Norwegerin Lundby gewinnt

Trotz Eiseskälte, Schnee und Wind ist Katharina Althaus bei den Winterspielen in Pyeongchang zur Silbermedaille geflogen. Zwei Tage nach dem Olympia-Coup von Andreas Wellinger brillierte die 21-Jährige am Montag bei Temperaturen von minus elf Grad und ständig wechselnden Winden mit zwei starken Sprüngen von der Normalschanze und musste sich nur der norwegischen Überfliegerin Maren Lundby geschlagen geben. Damit feierte das deutsche Skisprung-Team kurz vor Mitternacht bereits das nächste Edelmetall, nachdem Wellinger am Samstag zu Gold bei den Männern geflogen war.