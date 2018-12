Olympia 2020: IOC gibt keine Garantie für Box-Wettbewerb in Tokio

Anzeige

Das Internationale Olympische Komitee gibt keine Garantie für Box-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020. IOC-Präsident Thomas Bach lehnte es am Samstag nach Abschluss der Tagung des Exekutivkomitees trotz Drängens des japanischen Boxverbandes ab, fest zuzusichern, dass Boxen zum Programm der Spiele 2020 gehört. Grund ist der umstrittene Amateurbox-Weltverband AIBA. Das IOC-Exekutive hatte am Vortag entschieden, eine Untersuchungskommission mit einer Überprüfung des Verbandes zu beauftragen. Ein Kritikpunkt des IOC ist, dass der Boxverband nach dem Kenntnisstand des IOC an seinem Standort in der Schweiz kein Bankkonto unterhalten oder eröffnen kann.

Man wolle einen Boxwettbewerb bei den Spielen in Tokio und man werde alle Anstrengungen unternehmen, dass das auch so kommt, betonte Bach vor Journalisten in der japanischen Hauptstadt. Das IOC untersagt dem umstrittenen Verband AIBA bis auf Weiteres jegliche offiziellen Kontakte zu den Organisatoren der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Es gibt Spekulationen, dass ein Boxwettbewerb unter der Regie des IOC statt unter der des AIBA stattfinden könnte. Oder aber gar nicht.

Olympia 2020: IOC legt Vorbereitungen für Boxturnier auf Eis