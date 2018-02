Snowboarder kritisieren Horror-Strecke bei Olympia: „Ein Monster“ (mit Video)

Neben den spektakulären Hochglanzbildern vom Snowboardcross gab es an beiden Wettkampftagen auch zahlreiche Stürze mit heftigen Folgen zu sehen. Dass der Österreicher Markus Schairer nach einem weiten Sprung mit dem Rücken und Kopfbereich auf der Piste aufgeprallt war und sich einen Halswirbel brach, flößte der 18-jährigen Fischer vor ihrem Aus in der ersten K.o.-Runde enormen Respekt ein.

"Sieht aus wie Roulette"

„Wir wollen guten Sport nach außen tragen. Und wenn das draußen nicht so ankommt, weil es nach Roulette aussieht, ist das schlecht für uns“, sagte Knirsch und prangerte die zu gewaltige Dimension bei Olympia an: „Wir müssen gucken, dass es einen Weltcup plus 20 Prozent braucht und nicht einen Weltcup plus 80 Prozent.“