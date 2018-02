Olympia-Star Laura Dahlmeier im Interview: „Ich bin bergsüchtig“

Laura Dahlmeier beim Verfolgungsrennen in Hochfilzen (Österreich). Wenig später wird sie erneut Weltmeisterin.

Laura Dahlmeier im Januar 2018 in München bei der Einkleidung für die olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang (Südkorea).

Laura Dahlmeier mit ihren Medaillen nach dem 12,5-Kilometer-Massenstart im März 2016 in Oslo (Norwegen).

Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier am 16. Juli 2015 in Garmisch-Partenkirchen.

Sportlerin des Jahres 2017: Laura Dahlmeier (rechts) und ihr Pendant Johannes Rydzek nehmen am 17. Dezember 2017 in Baden-Baden (Baden-Württemberg) im Kurhaus ihre Ehrungen entgegen.

Die Mixed-Staffel (2 x 6 km und 2 x 7,5 km) feiert bei der WM 2017 in Hochfilzen (Österreich) ihren Sieg: Vanessa Hinz (von links), Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp.

Weltmeisterin Laura Dahlmeier feiert am 15. Februar 2017 in Hochfilzen (Österreich) ihren Sieg im Einzel (15 km).

Laura Dahlmeier (links, mit der Russin Tatiana Akimova) beim Massenstart über 12,5 Kilometer während der WM 2017 in Hochfilzen (Österreich), bei der sie fünf Goldmedaillen holte.

Hochkonzentriert: Laura Dahlmeier bei der WM 2013 in Nove Mesto (Tschechien) beim Schießen. Sie wurde asufgrund ihrer sehr guten Ergebnisse bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Obertilliach (drei Gold, eine Silbermedaille) wenige Wochen zuvor für die 4x6-Kilometer-Staffel nominiert.

Laura Dahlmeier jubelt am 12. Januar 20178 im Ziel der 4 x 6-Staffel beim Weltcup der Frauen in Ruhpolding (Bayern).

Laura Dahlmeier freut sich im Zielbereich nach dem 15-Kilometer-Rennen über ihren dritten WM-Titel in Hochfilzen (Österreich). Es sollen zwei weitere Siege und eine Silbermedaille hinzukommen.

Laura Dahlmeier ist Weltmeisterin im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen. Die Wettkämpfe im Februar 2017 in Hochfilzen (Österreich) sind ihre bis dahin erfolgreichsten mit fünf Gold- und einer Silbermedaille.

Laura Dahlmeier mit der Kristallkugel nach dem Gewinn des Gesamtweltcups im März 2017 in Oslo (Norwegen).

Laura Dahlmeier beim Schießen während des 10-Kilometer-Rennens beim Weltcup in Ostersund (Schweden) 2016.

Laura Dahlmeier spricht im März 2016 nach ihrem Sieg im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen bei der WM in Oslo (Norwegen) mit dem norwegischen König König Harald V.

