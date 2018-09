Olympiasiegerin querschnittsgelähmt: So geht es für Kristina Vogel weiter

Es ist eine der bittersten Nachrichten des Sportjahres 2018: Nach einem Trainingssturz ist Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel querschnittsgelähmt. Am Mittwoch wird sie bei einer Pressekonferenz ab 11 Uhr erstmals nach Bekanntwerden der Querschnittslähmung ausführlich darüber sprechen.

Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, äußerte sich dazu gegenüber der Bild: „Wir werden Kristina Vogel die Zeit geben, herauszufinden, was sie will und natürlich auch, was sie zu leisten imstande ist. Sie kann später frei entscheiden, ob sie weiter Leistungssport betreiben will.“