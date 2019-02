Schwere Aufgabe für die Lyonnais! Vor der Partie Olympique Lyon gegen FC Barcelona am Dienstag (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) kämpft der französische Serien-Meister gegen eine desaströse Bilanz an. Gegen ,,Barca" konnte Lyon in sechs Europoacup-Vergleichen noch nie gewinnen. Auf dem Weg zum Titel 2008/2009 schalteten Barcelona und sein damaliger Trainer Pep Guardiola (48) Lyon im Achtelfinale mit 6:3 in der Addition aus.

Bei Barcelona kehrt Ousmane Dembélé (21) in seine französische Heimat zurück. Der ehemalige Dortmunder, der 2017 nach nur einer Saison in Diensten des BVB für 117 Mio. Euro zu ,,Mes que un Club" ging, hat sich in der Katalanen-Metropole trotz einiger Schwierigkeiten inzwischen eingelebt. Mit zwei Treffern in der für Barca souveränen Gruppenphase (14 Punkte aus sechs Spielen) war Dembélé bester Schütze hinter Lionel Messi, der sechs Mal traf. ,,Dembélé verdient es auf jeden Fall, bei uns zu sein", sagt sein Stürmerkollege Luis Suárez, ,,er hat sich gut eingelebt und ist beliebt im Team." Beim FC Barcelona herrscht Vorfreude auf diese Begegnung. ,,Wir fiebern dieser Partie schon lange entgegen. Lyon hat eine tolle Mannschaft und spielt eine starke Saison. Sie haben gute Konterspieler. Ich mag es, wie sie ins Pressing gehen und es dem Gegner im Spielaufbau schwierig machen", sagte Barca-Coach Ernesto Valverde in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel. Sergio Busquets mahnt: ,,Wir müssen uns darauf einstellen, dass Lyon in Bestform gegen uns spielt und ihre gefährlichen Konter unterbinden." Hinter dem Einsatz von Thomas Vermaelen, Samuel Umtiti und Arthur stand beim FC Barcelona ein Fragezeichen. ,,OL" muss in jedem Fall auf Nabil Fekir verzichten, der in der Gruppenphase - die Franzosen hatten 1899 Hoffenheim, Manchester City und Schachtjor Donezk als Gegner - drei Mal traf. g

Für Umtiti ist der Ausfall bitter, der Franzose begann bei Olympique Lyon seine Profi-Karrirere. Lionel Messi traf auf Barca-Seite in vier Spielen gegen Lyon drei Mal. Mit Kevin-Prince Boateng und Arturo Vidal stehen bei den Katalanen zwei weitere Ex-Bundesligaprofis im Kader, Nationalspieler Marc-André ter Stegen dürfte im Tor gesetzt sein. Das Rückspiel findet am 13. März in Barcelona statt.

Wie sehe ich das Spiel Olympique Lyon gegen FC Barcelona live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt Olympique Lyon gegen FC Barcelona am Dienstag ab 21 Uhr live und exklusiv. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Reporter ist Lukas Schönmüller. Experte: Jonas Hummels.

Gibt es die Partie Olympique Lyon gegen FC Barcelona auch bei Sky?

Ja, allerdings nur in der Sky-Konferenz mit regelmäßigen Zuschaltungen und im Wechsel mit der Partie FC Liverpool gegen FC Bayern. Konferenz-Redakteur ist Tom Bayer.

Wird die Partie Olympique Lyon gegen FC Barcelona live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN und Sky sind die Rechte-Inhaber! Seit Beginn der Saison 2018/2019 gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im deutschen Free-TV. Eine Zusammenfassung des Spiels Olympique Lyon gegen FC Barcelona gibt es ab 0 Uhr im frei zu empfangenden Sportsender Sky Sport News HD sowie am Donnerstag im Vorfeld der Europa-League-Liveübertragung bei NITRO. Wer Talk und reinen Ergebnisdienst ohne Bewegtbilder mag, dem sei der ,,Fantalk" bei SPORT 1 am Dienstag ab 20.30 Uhr empfohlen.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann Olympique Lyon gegen FC Barcelona kostenlos sehen. Neukunden erhalten von DAZN einen Freimonat. Wer diese Bindung nicht eingehen möchte, dem bietet das Internat natürlich Alternativen, um die Partie kostenlos zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf schlechtere Bild- und Tonqualität, nervige Pop-ups, ausländische Kommentatoren, ständige Wett-Angebot etc. einstellen. Und: Man bewegt sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt kann sich strafbar machen! Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

