Olympische Winterspiele: Skispringen Normalschanze live im TV und im Online-Stream schauen

Live im TV und im Stream: Auftakt für die DSV-Adler mit Richard Freitag und Co. – So könnt Ihr live dabei sein!

Für die Skispringer sind die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang der Höhepunkt der Saison. Am Samstag geht es ab 12.15 Uhr (deutscher Zeit) auf der Alpensia Skisprunganlage in Pyeongchang los mit dem Probedurchgang von der Normalschanze. Der erste Durchgang startet dann gegen 13.35 Uhr. Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen geht auch in Südkorea als Favorit an den Start. Doch der Ski-Adler aus Polen, Gewinner der Vierschanzentournee von 2017 und 2018, sieht sich einer starken Konkurrenz gegenüber. Dazu gehört DSV-Springer Richard Freitag (26), der mit einem schweren Sturz beim dritten Springen in Innsbruck alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg begraben musste. Trotz dieses Rückschlags sieht das Portal Skispringen.com Freitag „in der Form seines Lebens“.

Dazu kommt Daniel André Tande (24) aus Norwegen. Ebenfalls im Januar mit enttäuschender Vierschanzentournee, krönte sich der Skandinavier wenig später zum Skiflug-Weltmeister. Nicht zu unterschätzen: DSV-Adler Andreas Wellinger (22). Der Dritte im Gesamt-Weltcup holte 2014 mit nur 18 Jahren Team-Gold in Sotschi. „Richard Freitag ist vom Gesamtpaket her der stabilste deutsche Springer der laufenden Saison und einer der heißesten Kandidaten auf Edelmetall. Ich habe zudem Andreas Wellinger auf der Rechnung. Er hat in Zakopane gezeigt, dass seine Form stimmt und immer besser wird“, sagte Olympiasieger Sven Hannawald am Donnerstag in einem T-Online-Interview. Keineswegs abschreiben sollte man auch die Ski-Adler aus Österreich. Stefan Kraft (24) ist zwar nicht in Topform, wird aber bei seinem Olympia-Debüt sicherlich alles raushauen.

Wie sehe ich Olympische Winterspiele: Skispringen von der Normalschanze live im TV?

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang werden 2018 von vier Sendern übertragen. ARD und ZDF senden im Wechsel insgesamt 230 Stunden Wintersport aus Südkorea. Der Sport-Sender Eurosport und der erst am 10. April 2014 gegründete Kanal TLC (The Learning Channel), ebenfalls zur Discovery-Mediengruppe gehörend, senden täglich 50 Stunden Olympia. Der erste Wettbewerb im Skispringen von der Normalschanze ist am Samstag ab 12.15 Uhr im ZDF und bei Eurosport 1 live im Free-TV zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das Erste als auch das ZDF und Eurosport bieten zu den Olympische Winterspielen einen kostenlosen Livestream an. Aber: Wer aus dem Ausland, beispielsweise aus Österreich, versucht, auf den ZDF-Stream zugreifen will, wird aus rechtlichen Gründen geblockt. Die ARD-Inhalte sind nur in Deutschland verfügbar. Wer dieses IP-Adressenblocking mit Hilfe einer Software oder einer App umgehen will, bewegt sich in einer juristischen Grauzone.

