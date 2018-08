"Ordentlich gemacht": Das sagt Trainer Breitenreiter zum Auftakt von Hannover 96

… das Ergebnis: Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden, wir können zufrieden sein. Wir hatten uns vorgenommen, kompakt zu verteidigen. Im Ballbesitz waren wir in vielen Momenten des Spieles sehr ruhig, haben guten Fußball gespielt. Im letzten Drittel hätten wir auch noch gefährlich werden können. Dafür hatten wir in zwei, drei Situationen hinten Glück. Klar ist das ärgerlich, den Gegentreffer in der Schlussphase zu bekommen. Aber insgesamt war es ein guter, gelungener Auftakt.

Hendrik Weydandt (Note 1,5): Wahnsinn! Eiskalt! Abgeklärt! Vor vier Jahren hat er in der Kreisliga gestürmt, jetzt das Bundesliga-Debüt. Kommt in der 75. für Asano. 76. Minute der erste Ballkontakt, 77. Minute schießt er das 1:0. Die Fans singen „Du bist der beste Mann“. © imago/Hübner

Linton Maina (Note: 2,5): Startelfdebüt fürs Talent. Es braucht mitunter drei Bremer, um ihn zu bremsen. Er will, ist wuselig. Noch fehlt die letzte Durchschlagskraft, aber da wächst was. Nach 60 Minuten kommt Haraguchi für ihn. © imago/Team2

Ihlas Bebou (Note: 2): Macht viele Meter und hilft auch hinten engagiert. In der zweiten Halbzeit zündet er häufiger mal den Turbo nach vorn – und bereit das 1:0 traumhaft per Lupfer in den Lauf von Weydandt vor. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Walace (Note: 2,5) : Der Staubsauger hat Startschwierigkeiten und fällt anfangs nicht auf wie in der Vorbereitung. In der zweiten Hälfte viel besser eingebunden und mit einer guten Leistung. © imago/Team2

Kevin Wimmer (Note 3): Kommt besser rein mit jeder Spielminute, die er nach der langen England-Zeit ohne Einsätze macht. Rettet einmal in höchster Not. Aber ein, zwei Mal passt das Stellungsspiel nicht. © dpa

Michael Esser (Note 3): Erstes Bundesligaspiel als richtige Nummer eins in Hannover. Fehlerfrei zwar, offenbart aber einige Probleme in der Strafraumbeherrschung. © imago/Nordphoto

… Verbesserungspotenzial: Wir haben das schon sehr ordentlich gemacht, haben Bremen in weiten Strecken vom Tor ferngehalten. Aber Bremen hat selbst auch gut verteidigt, deswegen haben wir nicht so viele Chancen herausspielen können, wie wir uns das vielleicht gewünscht hatten. Aber so ist es in der Bundesliga. Da gibt es drei, vier entscheidende Situationen, die muss man nutzen. Und eine davon haben wir für den Führungstreffer eiskalt verwertet.

… die Unterstützung der Fans: Da gibt es nur einen Satz: Das ist Fußball! Wir kommen zum Warmmachen raus, die ganze Kurve in rot, Anfeuerungsrufe für die Jungs. Das sorgt sofort für Gänsehaut-Atmosphäre, da bin ich gleich noch mal ganz anders angefasst, habe Spannung und Überzeugung. Auch im Spiel war die Unterstützung großartig, nach dem Spiel ebenso. Das macht den Fußball aus. Wir sind alle sehr glücklich, dass wir wieder gemeinsam Erfolge feiern können.