Ortega der "weltbeste Trainer": Sponsoren wünschen sich Platz fünf und Final-Four

Die Recken feiern den Einzug in das Final Four. © Sielski-Press

Recken wollen sich in der Spitze etablieren

So weit ist es natürlich noch lange nicht. Aber die Zeiten, in denen die Recken Rückfälle in die zweite Tabellenhälfte erleiden, sollen endgültig vorbei sein. Ginge es nach Hauptsponsor Bernd Gessert (cp-pharma) , müsste es sowieso jedes Jahr die Champions League sein. Doch dieses Ziel ist unrealistischer denn je. Die Bundesliga erhält für die Saison 2019/20 nämlich nur noch einen garantierten Startplatz in der Königsklasse.

„Ziel ist Platz fünf“, sagt Gessert geradeheraus, auch wenn die Recken offiziell wie immer bescheiden und äu­ßerst defensiv einen einstelligen Tabellenplatz ausgeben. Intern sind die Ziele deutlich höher gesteckt. Warum auch nicht. Vergangene Saison belegten die Recken Platz sechs und erreichten das Pokal-Endspiel.

Gessert: "Und wir wollen wieder nach Hamburg ins Final Four!

Lohn ist die Teilnahme am EHF-Pokal ab Oktober. „Die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt, die Neuzugänge haben das Team noch besser gemacht, dazu haben wir mit Carlos Ortega den weltbesten Trainer“, erläutert Gessert das „realistische Ziel“ Platz fünf: „Und wir wollen wieder nach Hamburg ins Final Four!“ Der Pokal wäre tatsächlich der einfachste und kürzeste Weg ins internationale Geschäft, heute wird in Düsseldorf das Achtelfinale ausgelost (siehe Kasten).