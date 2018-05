Osako vor Wechsel nach Bremen - Kommt Aaron Hunt zu Hannover 96?

Jonathas wechselt für neun Millionen Euro in die Landeshauptstadt. Damit ist er der teuerste Neuzugang, den Hannover 96 je verpflichtet hat.

Joselu kam 2014 für 5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim. Ein Jahr später verkaufte 96 den Mittelstürmer für 8 Millionen Euro an Stoke City.

Hiroshi Kiyotake kam 2014 für 4,3 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg. Zwei Jahre später verkaufte Hannover 96 den offensiven Mittelfeldspieler für 6,5 Millionen Euro an den FC Sevilla.

