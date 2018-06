Österreich gegen Deutschland live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Kaum zu glauben, aber wahr: Superstars wie Ryan Giggs, Ian Rush und sogar Mehmet Scholl haben nie an einer WM-Endrunde teilgenommen. © imago/Montage

George Best: Nordirlands Idol trat nach der verpassten WM-Qualifikation 1978 und entnervt von mehreren Morddrohungen der irischen Terror-Organisation IRA aus dem Nationalteam zurück. Coach Billy Bingham konnte den bereits 36-Jährigen und von seiner Alkoholsucht gezeichneten Best 1982 nicht zur WM-Teilnahme in Spanien überreden. © Imago

Bernd Trautmann: Der 2013 mit fast 90 Jahren verstorbene ehemalige Klasse-Torhüter aus Bremen wurde in England ab 1949 zum Liebling der Massen. Unvergessen: Sein Pokalsieg mit Manchester City 1956 mit angebrochenem Genick. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte Trautmann (m., mit Thomas Hässler und Andy Möller, 1996) nie. Bundestrainer Sepp Herberger setzte nicht auf „Legionäre“. Immerhin: 1966 war er beim WM-Turnier in England Attaché der DFB-Delegation. © Imago

David Ginola: Wohl selten machte Frankreich eine Niederlage so sehr an einem Spieler fest wie beim 1:2-„Aus“ in der WM-Quali 1993 gegen Bulgarien. Nationalcoach Gérard Houllier nannte Ginola einen „Dreckskerl“, die französische Presse prangerte ihn für seinen entscheidenden Fehlpass an. Im Team verkrachte sich der Exzentriker mit anderen Führungsspielern wie Marcel Desailly oder Didier Deschamps und zog sich 1995 aus der „Équipe Tricolore“ zurück.

Anthony Yeboah: Als zweimaliger Torschützenkönig bei Eintracht Frankfurt eine Legende, blieb der Ghanaer bei der Weltmeisterschaft nur Zuschauer. Die WM-Premiere für Ghana gelang Yeboahs Erben erst 2006 – beim Turnier in Deutschland. © Imago

Ryan Giggs: Der geniale Dribbler aus Wales gilt mit 36 Titeln als erfolgreichster Fußballer aller Zeiten. Nur eine WM-Teilnahme fehlt in der unglaublichen Karriere des Ryan Giggs. Die späte Belohnung: In London 2012 kam Giggs bei Olympia mit dem gesamt-britischen Fußballteam doch noch zu „seinem“ großen Turnier. © Imago

Alfedro di Stefano: Der vielleicht größte Name, der in den WM-Geschichtsbüchern fehlt. Der 1926 in Argentinien geborene, elegante Regisseur erhielt nach seinem Wechsel zu Real Madrid 1956 die spanische Staatsbürgerschaft. Scheiterte di Stefano 1958 mit den Spaniern noch in der Quali, so musste er vor der WM 1962 in Chile nach hartnäckiger Muskelverletzung passen. © imago

Ian Rush: Kaum ein Tor-Rekord, den der legendäre Waliser, hier 1994 gegen Deutschland, in Diensten des FC Liverpool oder in den englischen Pokal-Wettbewerben nicht hält. Aber: Rushs Tore allein konnten Wales auch nicht zu einer WM-Endrunde bringen. © Imago

Eric Cantona: Das Enfant terrible des französischen Fußballs – hier gegen Dänemark bei der EURO 1992 – verpasste mit der „Équipe Tricolore“ die Qualifikation für das Turnier 1994 in den USA. Für „King“ Cantona kein Grund, in Amerika nicht mitzumischen. Er wurde als Zuschauer bei einer Schlägerei verhaftet. © Imago

Jari Litmanen: Finnland und sein Rekord-Nationalspieler und Torjäger Jari Litmanen, der u. a. für Ajax Amsterdam, den FC Liverpool und den FC Barcelona stürmte, konnten sich nie für eine WM-Endrunde qualifizieren. Auch 2009 in einer starken Gruppe mit Deutschland (Foto, mit Piotr Trochowski) und Russland nicht… © Imago

Giovane Elber: Der Bundesliga-Publikumsliebling (u. a. FC Bayern und VfB Stuttgart) hatte in Brasiliens „Selecao“ stets einen schweren Stand. Elber hatte bei der WM-Nominierung 2002 im brasilianischen Angriff mit Kaká, Ronaldo und Rivaldo zu mächtige Konkurrenten. © Imago

Mehmet Scholl: Mein lieber Scholli! Auch der beim FC Bayern München mit acht Meistertiteln und CL-Sieg 2001 immens erfolgreiche Freistoß-Spezialist spielte nie bei einer WM. Nach der schwachen Qualifikation für Asien 2002 und Kritik an der Mannschaft („Wir haben keine Ausstrahlung") sagte Scholl Teamchef Rudi Völler aus gesundheitlichen Gründen ab. Das 7:1 gegen Israel mit Ilhan Bachar (r.) am 13. Februar 2002 war Scholls letztes Länderspiel. © Imago

Gareth Bale: Wales und sein Superstar am Boden! Die WM 2018 in Russland findet ohne den pfeilschnellen Flügelstürmer von Real Madrid statt. Dass wir Bale 2022 bei der Endrunde in Katar sehen, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Bale wäre dann 33. Viel gravierender: Wales qualifizierte sich seit 1958 nie mehr für die WM. © Imago

Mido: Für Ägyptens „Pharaonen“ jubelte Mido nur beim Afrika-Cup. Der in Ägypten wie ein Halbgott verehrte Ahmed Hossam konnte sich mit dem Team nie für eine Weltmeisterschaft qualifizierten. © Imago

Yasuhiko Okudera: Der erste Japaner in der Bundesliga, 1978 Double-Gewinner mit dem 1. FC Köln, blieb in 49 Länderspielen für die „Blue Samurai“ bei der Weltmeisterschaft zwischen 1972 und 1987 außen vor. Japan gelang erst 1998 die Teilnahme an einer Endrunde. © Imago

George Weah: Die „Goldene Generation“ – so wurde auch die Nationalmannschaft von Liberia um den Super-Stürmer von Paris St. Germain, AC Mailand und FC Chelsea ab 1996 genannt. Doch auch mit Weah scheiterte man in der Afrika-Qualifikation für die Turniere in Frankreich 1998 und Asien 2002 an Tunesien und Nigeria. © Imago