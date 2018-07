Ottmar Hitzfeld: "Der DFB hätte Özil und Gündogan nicht mit zur WM nehmen dürfen"

Die Entscheidung, mit Joachim Löw als Bundestrainer weiterzumachen, findet Hitzfeld dagegen gut: „Ich finde es richtig, dass man Jogi Löw nach dem Scheitern wieder die Chance gibt. Schließlich hat er zwölf Jahre hervorragende Arbeit geleistet und mit Deutschland Großartiges erreicht. Er hat dem Standing des deutschen Fußballs in der ganzen Welt sehr viel Glanz verliehen. Natürlich ist die Enttäuschung jetzt riesig, aber man hat Vertrauen in ihn, in sein Können, in seine Fachkompetenz. Jetzt hat man die Chance, eine neue Mannschaft aufzubauen und damit in zwei Jahren den EM-Titel zu holen. Das ist auch für Jogi Löw eine riesige Motivation. Er will ja so nicht abtreten – deshalb ist es für beide Seiten nun eine große Herausforderung."