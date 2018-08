Ottmar Hitzfeld glaubt an Hannover 96: "Die Mannschaft hat Substanz"

Vergangene Saison zeigte sich Hannover 96 stabil. Für viele überraschend. Die starke Saison des Aufsteigers führte dazu, dass er Leistungsträger wie Salif Sané, Martin Harnik und Felix Klaus an die Konkurrenz abgeben musste. Niclas Füllkrug hielt trotz verlockender Angebote die Treue und verlängerte seinen Vertrag. Auf ihn wird es auch deshalb in dieser Saison besonders ankommen. Seine 14 Tore hatten einen gewaltigen Anteil daran, dass die Roten so souverän in der deutschen Beletage blieben.