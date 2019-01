Ottmar Hitzfeld: Ex-Trainer des FC Bayern erhält Audienz beim Papst

Vor wenigen Tagen feierte der frühere Bundesliga-Meistertrainer Ottmar Hitzfeld seinen 70. Geburtstag . Sein Freund und Vertrauter Erwin Zogg überraschte den tiefgläubigen Ex-Coach des FC Bayern und BVB mit einem besonderen Geschenk: Einer Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan. Am Mittwoch trafen beide den Heiligen Vater in der Audienzhalle nahe des Petersdoms.

"Es ist einfach ein unglaublich emotionaler Moment, wenn man vor dem Heiligen Vater steht. Er strahlt viel Wärme und Ruhe aus, seine Demut ist zu spüren", sagte Hitzfeld der Schweizer Zeitung Blick später. "In bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Ein Bild des Papstes hing bei uns immer in der Stube." Die Familie Hitzfeld ist im Glauben tief verwurzelt, besucht regelmäßig die Kirche.