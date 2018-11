Frankreich-Trainer kritisiert Dembélé nach Eskapaden: "Ich kenne seine Ausreden"

Deschamps: "Je schneller er das versteht, desto besser"

Dembélé hat sich schon in Dortmund keine Freunde gemacht, wo er in der Saison 2016/17 spielte. Im letzten Sommer erstreikte er einen Transfer zum FC Barcelona und ist seither persona non grata beim BVB. In Barcelona wurde der Franzose, der eigentlich als Nachfolger von Neymar aufgebaut werden sollte, bislang nicht recht glücklich. Schon vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand war er zu spät gekommen, Deschamps gilt im Nationalteam sowohl als Förderer und schärfster Kritiker des Ex-Dortmunders, der bei Barcelona auch wegen seiner für einen Profifußballer mangelhaften Ernährung in der Kritik steht.