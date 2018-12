Eklat um Ousmane Dembélé: Ex-BVB-Star zwei Stunden (!) zu spät beim Training

Neuer Wirbel um Dembélé! In den vergangenen Wochen hatte der ehemalige Dortmunder, der sich im Sommer 2017 unter großem Ärger zum FCB streikte, beim spanischen Meister immer wieder mit Undiszipliniertheiten für Ärger gesorgt. Im vorigen Monat verpasste er zunächst das Training, meldete sich erst mit fast zwei Stunden Verspätung mit Magenproblemen ab - nachdem er zuvor nicht auf Kontaktversuche des Klubs reagiert hatte. Valverde war darüber so erbost, dass er Dembélé aus dem Kader für das Spiel gegen Betis Sevilla strich.

Deschamps-Kritik an Dembélé: "Ich kenne seine Ausreden"

Nicht nur Trainer reagieren verschnupft, wenn sie auf den jungen Weltmeister angesprochen werden - auch Teamkollegen wie Gerard Piqué und Luis Suarez haben wenig Verständnis für die Fehler des Youngsters. "Er muss sich vielleicht mehr konzentrieren und in einigen Punkten ein bisschen verantwortungsbewusster sein" , sagte Suarez und Piqué ergänzte: „Aus Erfahrung ist es wichtig, dass junge Spieler lernen, dass Fußball 24 Stunden am Tag zählt – du musst ihn von der ersten bis zur letzten Minute leben.“

Zorc lästert über Dembélé und Aubameyang

Dass Dembélé genau da immer wieder Probleme hat, ist auch für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nichts Neues."Jetzt, da er in Barcelona spielt, bei einem der größten Klubs der Welt, treten diese Disziplinlosigkeiten offenbar immer noch auf", sagte Michael Zorc gerade in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Ich nehme mit Erleichterung zur Kenntnis, dass das also keine Sache war, die irgendetwas mit den Verhältnissen hier beim BVB zu tun hatte."