Bericht: Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé erhält wegen Verspätung Hammer-Strafe

Für Ousmane Dembélé kommt es knüppeldick. Der ehemalige BVB-Star muss wegen seiner krassen Verspätung vor dem Training des FC Barcelona mit erheblichen finanziellen Konsequenzen rechnen. Wie die Sportzeitung AS berichtet, erwartet den 21-Jährigen eine Hammer-Strafe. Demnach muss er 100 000 Euro an die Katalanen zahlen - weil er das um 11 Uhr angesetzte Mannschaftstraining nach dem Derby gegen Espanyol (4:0), bei dem Dembélé sportlich überragte , um mehr als zwei Stunden verpasste.

Die Strafzahlung kann sich bei weiteren Verfehlungen Dembélés sogar verdoppeln oder gar verdreifachen. Aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Tottenham wird er aber nicht gestrichen. "Wir werden das intern regeln, auf die bestmögliche Art und Weise, denn der Spieler hat eine Menge Talent" , sagte Valverde, der beschwichtigte. "Wir wollen ihm helfen, weil er jung ist. Er hat noch eine lange Karriere vor sich und wir wollen das Beste aus ihm herausholen." Pikant: Der junge Franzose, der sich im Sommer 2017 vom BVB nach Barcelona streikte , ist in den vergangenen Monaten bereits mehrfach durch Undiszipliniertheiten aufgefallen. Neben ungesunder Ernährung und einer nicht abgesprochenen Partyreise nach Marokko fällt der Youngster immer wieder durch zum Teil deutliche Verspätungen auf.

Barcelona schickte einen Security-Mitarbeiter zum Dembélé-Haus

Schon im November griff Trainer Ernesto Valverde hart durch, strich Dembélé aus dem Kader, nachdem dieser wiederholt deutlich zu spät zu Spielen gekommen war - etwa Ende Oktober gegen Inter Mailand oder zwei Wochen später gegen Betis Sevilla. Damals erschien er nicht zu einer Trainingseinheit - in Sorge schickte Barcelona sogar Mitarbeiter los, um nach Dembélé zu suchen. Das Gleiche passierte jetzt wieder: Laut ESPN schickte der Klub einen vereinseigenen Mitarbeiter seines Security-Dienstes zum Haus des Weltmeisters. Zwei Stunden später stand der 21-Jährige auf dem Platz - und musste individuell trainieren.

BVB-Boss Zorc: "Disziplinlosigkeiten treten immer noch auf"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc ist froh, dass die Probleme mit Dembélé und seinem damaligen kongenialen (aber ebenso chaotischen) Mitspieler Pierre-Emerick Aubameyang hinter den Dortmundern liegen. Dembélé verließ den BVB im Sommer 2017, ein halbes Jahr später wechselte Aubameyang zum FC Arsenal in die Premier League. "Jetzt, da er in Barcelona spielt, bei einem der größten Klubs der Welt, treten diese Disziplinlosigkeiten offenbar immer noch auf", sagte Zorc der FAZ. "Ich nehme mit Erleichterung zur Kenntnis, dass das also keine Sache war, die irgendetwas mit den Verhältnissen hier beim BVB zu tun hatte."