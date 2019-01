Rekord-Transfer: VfB Stuttgart verpflichtet Türkei-Juwel Ozan Kabak

Rekord-Transfer für den VfB Stuttgart. Die Schwaben nehmen den türkischen Innenverteidiger Ozan Kabak von Galatasaray Istanbul als dritten Neuzugang in der Winterpause unter Vertrag. Wie der türkische Meister am Mittwoch auf seiner Webseite bestätigte, wechselt das Toptalent zum abstiegsgefährdeten Tabellen-16. „Ich wünsche ihm alles Gute in seinem neuen Klub und seiner neuen Karriere“, sagte Vereinspräsident Mustafa Cengiz. VfB-Sportvorstand Michael Reschke wollte sich am Mittwoch allerdings nicht dazu äußern.