Özil bis Müller: Steckt wirklich noch genug Weltmeisterliches im Weltmeister?

Sie sollen die Mannschaft in Russland führen und den Erfolg von 2014 erneut möglich machen. Doch sind die Weltmeister von Rio wirklich noch auf dem Zenit ihrer Karriere. Oder hat der Abstieg begonnen? Der SPORTBUZZER macht eine Bestandsaufnahme.

Anzeige

Sie waren auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren, hatten den Gipfel erklommen. Vor vier Jahren in Rio de Janeiro wurde die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Philipp Lahm Weltmeister. Lahm setzte sich ab, trat wie Miroslav Klose und Per Mertesacker zurück. Ein großer Teil der 2014 erfolgreichen Seilschaft scheint nun auf dem Rückweg ins Tal zu sein. Beim Abstieg.

Auf dem Gipfel ist die Luft besonders dünn. Wer dort den WM-Pokal bekommt, kämpft ab diesem glorreichen Moment gegen einen Fluch an. Drei der letzten vier Weltmeister sind vier Jahre später bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Frankreich 2002 (mit zehn Champions beim Auftakt in der Startelf), Italien 2010 (mit sechs Titelverteidigern) und Spanien 2014 (mit acht Weltmeistern) blamierten sich beim Versuch, den schneidigen Winden, die ganz oben wehen, zu trotzen. Hat man beim 0:1 gegen Mexiko, dem Turnierauftakt der deutschen Nationalelf bei der WM in Russland, das Ende einer Ära gesehen? Erfahrung hat sie, die Mannschaft, die im Luschniki-Stadion zu Beginn auf dem Platz stand, es war die älteste deutsche WM-Elf seit dem Finale 2002 gegen Brasilien (0:2). Erfahrung, Routine – schön und gut.

Das ist Deutschlands WM-Kader - mit Rückennummern Rückennummer 1 - Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Stand zum ersten Mal am 29. Mai 2009 im Kader der Nationalmannschaft. Neun Jahre später fährt er mit dem Team zu seiner dritten WM. © imago Rückennummer 22 - Marc-André ter Stegen (26, FC Barcelona, 19/0): Obwohl er beim FC Barcelona als Stammtorhüter eine fantastische Saison gespielt hat, muss er sich mit dem Platz hinter Manuel Neuer begnügen. Absolvierte bereits 2012 sein erstes Länderspiel mit 20 Jahren. © imago Rückennummer 12 - Kevin Trapp (27, FC Paris Saint-Germain, 3/0): Er hat das Rennen um das dritte Ticket auf der Torwartposition gegen Bernd Leno für sich entschieden. Das ist in der "Torwartnation" Deutschland zwar eine Auszeichung seiner Qualität, an Neuer und Ter Stegen kommt er aber nicht vorbei. © 2018 Getty Images Rückennummer 18 - Joshua Kimmich (23, Bayern München, 27/3): Jogis Lieblingsschüler ist gesetzt auf der rechten Abwehrseite. Löste Philipp Lahm auf dieser Position ab und wurde Nationalspieler des Jahres 2017. © imago Rückennummer 17 - Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Arbeitet sich langsam wieder an die Mannschaft ran. Bis zur WM sollte er wieder voll einsatzfähig sein und dürfte dann gesetzt sein - wie auch schon bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. © imago Rückennummer 16 - Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft. In der deutschen Verteidigung ist er als Backup dabei. © imago Rückennummer 4 - Matthias Ginter (24, Borussia Mönchengladbach, 17/0): War erst einer der Wackelkandidaten, jetzt aber sicher im Aufgebot mit dabei. In der Abwehr flexibel einsetzbar. © imago Rückennummer 5 - Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Eine feste Größe beim DFB. An ihm führt auch in Russland kein Weg vorbei. © imago Rückennummer 15 - Niklas Süle (22, FC Bayern München, 9/0): Spielte beim FC Bayern eine gute Saison als Vertretung von Mats Hummels und Jerome Boateng. Sollten Boateng oder Hummels nicht rechtzeitig fit werden, könnte er auch in Russland zu Einsätzen kommen. © 2018 Getty Images Rückennummer 3 - Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auf seiner Position links hinten in der Viererkette ist er unangefochten. Seinen Stammplatz dürfte der Debütant von 2014 sicher haben. © imago Rückennummer 6 - Sami Khedira (31, Juventus Turin, 73/7): Muss um seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld kämpfen. Bringt mit fast zehn Jahren als Nationalspieler die meiste Erfahrung mit. © imago Rückennummer 2 - Marvin Plattenhardt (26, Hertha BSC Berlin, 6/0): Darf als Backup von Hector mit nach Russland. © 2018 Getty Images Rückennummer 21 - Ilkay Gündogan (27, Manchester City, 24/4): Muss sich keine Sorgen um seine WM-Teilnahme machen. Spielte in England eine starke Saison und wurde Meister. War nach seinem DFB-Debüt 2011 aber oft verletzt, zudem fiel sein Foto mit Erdogan negativ auf. © imago Rückennummer 19 - Sebastian Rudy (28 Jahre, FC Bayern, 24/1): Gab vor der WM 2014 sein Debüt, wurde aber vor eben dieser Weltmeisterschaft sowie der EM 2016 noch aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Seine Allrounder-Qualitäten machen ihn wertvoll. © 2018 Getty Images Rückennummer 8 - Toni Kroos (28, Real Madrid, 82/12): Er ist der Boss im Mittelfeld. Zählte bereis in seinem Debüt-Jahr 2010 zu den Stammspielern. © imago Rückennummer 14 - Leon Goretzka (23, Schalke 04, 14/6): Seine starke Entwicklung ist auch dem Bundestrainer nicht entgangen, weswegen Goretzka mit nach Russland darf. Auf Einsatzzeiten zu kommen, wird für ihn aber schwierig. © imago Rückennummer 10 - Mesut Özil (29, FC Arsenal, 89/22): Hat aktuell immer wieder Rückenprobleme, gab allerdings selbst schon Entwarnung. Das Gündogan-Foto fügt auch ihm ein "Geschmäckle" bei. Muss trotzdem nicht um seinen Stammplatz zittern. © imago Rückennummer 7 - Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Löw dürfte auf ihn als Joker setzen. Es wäre nach der WM 2014 und EM 2016 sein drittes großes Turnier. © imago Rückennummer 20 - Julian Brandt (22 Jahre, Bayer 04 Leverkusen, 14 Länderspiele /1 Tore): Durfte bisher noch kein großes Turnier spielen, war aber immerhin beim Confed Cup mit dabei. Mehr als die Joker-Rolle dürfte er nicht bekommen. © imago/Ulmer Rückennummer 11 - Marco Reus (28, Borussia Dortmund, 29/9): Er verpasste bereits die WM 2014 und die EM 2016. Es wäre somit sein erstes großes Turnier. Bisher läuft auf dem Weg dahin alles nach Plan. © imago Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffern belassen. © imago Rückennummer 9 - Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Wenn er weiter so gut drauf bleibt, dann dürfte er im Sturm gesetzt sein. Gab erst vor etwas mehr als einem Jahr sein Debüt und will jetzt bei der WM durchstarten. © imago Rückennummer 23 - Mario Gomez (32, VfB Stuttgart, 73/31): Er hat sich im Duell der klassischen Mittelstürmer gegen Sandro Wagner durchgesetzt. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart in der Winterpause hat sich daher bezahlt gemacht. Letztlich ist vielleicht auch seine Erfahrung in der DFB-Elf sein großer Vorteil - unter Löw hat er immerhin schon über 70 Spiele bestritten. © 2018 Getty Images

Anzeige

Boateng: "Es geht nicht von alleine - ob du Weltmeister bist oder nicht"

Aber hat die Klasse von 2014 noch die Klasse, das spielerisch-taktische Format, sich erneut den Titel holen zu können? „Es geht nicht von alleine – ob du Weltmeister bist oder nicht“, sagte Jérôme Boateng konsterniert. Acht Weltmeister von 2014 liefen in Moskau auf. Klammert man Torhüter Manuel Neuer (32) aus, der im schwachen Team einer der Besseren war, und Julian Draxler (24), der in Brasilien lediglich 14 Minuten im 7:1-Halbfinale zum Einsatz kam (als die Demütigung des Gastgebers längst perfekt war), bleiben sechs Spieler, die allesamt enttäuschten: Die Innenverteidiger Boateng (29) und Mats Hummels (29), die Mittelfeld-Zentrale Toni Kroos (28), Sami Khedira (31) und Mesut Özil (29) sowie Thomas Müller (28), zuständig für die rechte Außenbahn. Alles Führungsspieler, die ohne Ausstrahlung kickten, die den Rest der Mannschaft um die WM-Debütanten Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt und Timo Werner weder an die Hand nehmen noch am langen Arm mitreißen konnten. Sie hatten mit sich und ihrer Leistung genug zu tun.

Die Säulen von Bundestrainer Joachim Löw bröckeln, das Weltmeister-Fundament droht einzustürzen. "Wir haben eine relativ junge Mannschaft, keine zu alte, davon sind wir weit entfernt. Die, die schon länger dabei und unser Gerüst sind, verfügen über viel Erfahrung und hohe Qualität, auch wenn man das nicht so gesehen hat", rechtfertigte sich Löw und verteidigte seine „starke Achse“. Die muss dringend repariert werden. Das 0:1 gegen Mexiko war für Teammanager Oliver Bierhoff "ein Zeichen, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir uns so eine erste Halbzeit nicht erlauben können". Die Kritik geht an die Adresse der Weltmeister.

Löw wird seinen Plan nicht über den Haufen werfen

Was macht Löw nun? „Den Plan über den Haufen schmeißen - das machen wir schon gar nicht“, sagte Löw und fügte mit Nachdruck an: „Wir werden deswegen nicht von unserem Weg abgehen, wir müssen unsere Stärke wiederfinden.“ Dafür müssen die Etablierten vorangehen. Dabei hat es Löw verpasst, einen deutlichen Cut zu machen und die Titelverteidiger-Truppe mit noch mehr Perspektivspielern aus dem erfolgreichen Confed-Cup-Kader von 2017 zu ergänzen. Auf Leroy Sané verzichtete er ebenfalls.

Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum WM-Spiel gegen Mexiko Deutschland verliert das erste WM-Spiel gegen Mexiko. Alle DFB-Spieler hier in Noten. Klickt euch durch! © Verwendung weltweit Manuel Neuer: Der Kapitän zeigte nach den Diskussionen über seine Fitness nach dem überstandenen Mittelfußbruch, dass er wirklich nichts verlernt hat. Hielt beispielsweise gegen Hector Herrera (10. Spielminute) und bewahrte Ruhe im Chaos. Beim Gegentor durch Hirving Lozano (35. Spielminute) ohne Chance. Note: 3 © imago/ActionPictures Joshua Kimmich: Schon zuletzt im DFB-Dress ungewohnt unsicher aufgetreten, zeigte der Münchner auf der rechten Abwehrseite unfassbare Stellungsfehler. Immer wieder hatte Torschütze Lozano Platz, weil Kimmich zu weit innen stand. Note: 6 © imago/Jan Huebner Jérôme Boateng: Der Abwehrboss rettete nach Sekunden stark gegen Lozano, verlor aber postwendend die Konzentration. Die Highlights: Eine Kerze in den Moskauer Himmel, Absprachefehler und ein falscher Einwurf. Schloss als Chef nicht die unglaublichen Lücken in den eigenen Reihen. Note: 5 © imago/Newspix Mats Hummels: Zwischen Chicharito und Co. völlig überfordert und unsicher am Ball. Verlor ihn in der 23. Minute beim Dribbling, Mexiko fuhr einen Konter. Rutschte dann auch noch vor dem 0:1 viel zu weit aufgerückt im Mittelfeld aus und fand keinen Zugriff auf die Gegenspieler. Note: 6 © imago/Newspix Marvin Plattenhardt: Weil Jonas Hector wegen einer Grippe ausfiel, kam der Herthaner auf der linken Abwehrseite früher als gedacht zu seinem ersten WM-Spiel. Da Mexiko schnell die andere Seite als Schwachstelle erkannt hatte, war er aus dem Gröbsten raus. Für ihn kam Mario Gomez (79.). Note: 4 © imago/Schüler Toni Kroos: Das Uhrwerk im defensiven Mittelfeld wirkte schon in der Startphase unzufrieden. Bekam nicht die Möglichkeit, die Bälle zu verteilen. Versuchte aber, sie sich zu erkämpfen, traf die Latte mit einem Freistoß (39.) und schoss einmal knapp vorbei (76.). Note: 4 © imago/ITAR-TASS Sami Khedira: Sein Ballverlust vorn (8.) leitete einen Angriff der Mexikaner ein, auch sonst bekam er das wuselige Mittelfeld von „El tri“ überhaupt nicht in den Griff. Die Positionswechsel des Gegners schienen ihn verwirrt zu haben, verlor gar im eigenen Strafraum den Ball. Für ihn kam Marco Reus (60.). Note: 5 © imago/VI Images Julian Draxler: „Er kann schon Entscheidendes bei dieser WM bewirken“, sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Spiel. Doch Draxler konnte auf der linken Seite im Mittelfeld keine Akzente setzen und schaffte es nicht, seinen gewohnten Zug zum Tor zeigen zu können. Note: 4 © imago/Newspix Mesut Özil: Besonders im Fokus stehend machte er im Zentrum wenig, brachte keine Kreativität ins Spiel. Als Lozano vor dem 0:1 durch war, lief der Arsenal-Star nur hinterher. Note: 5 © imago/PA Images Thomas Müller: Wusste nicht, wohin mit sich. Zwei, drei schöne Pässe, damit ist sein Auftritt in Moskau dann auch schon beschrieben. Konnte keine Gefahr im deutschen Spiel entwickeln. Note: 5 © imago/Sportimage Timo Werner: Übersah vor dem Tor nach toller Ballannahme den besser positionierten Kollegen Draxler (20.). Zu Beginn versuchte der Leipziger noch, mangels der Angebote der Kollegen, selbst ans Spielgerät zu gelangen. War allein auf weiter Flur. Note: 4 © imago/ULMER Pressebildagentur Marco Reus: Für die letzte halbe Stunde gekommen, konnte auch die „Rakete“ (Löw) nichts mehr ändern, auch wenn er wenigstens den Abschluss suchte (71.). Note: 4 © 2018 Getty Images Mario Gomez: Kurzeinsatz für den Stuttgarter. Keine Note. © imago/Jan Huebner Julian Brandt: Kam kurz vor Schluss für Timo Werner. Sorgte mit einem Fernschuss für Gefahr. Keine Note © imago/Jan Huebner