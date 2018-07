Fußballstar Mesut Özil wird nicht länger für die deutsche Nationalmannschaft spielen, dies teilte er am vergangenen Sonntag per Twitter mit. Erdal Keser, der selbst in der Türkei geboren ist und in Deutschland aufwuchs, glaubt nun, dass Talente mit deutschen und türkischen Wurzeln sich in Folge des Özil-Falls eher gegen den DFB und für die Türkei entscheiden.

Das sei "absolut" so, sagt Talent-Experte Keser, der bis 2014 als Leister des Europa-Büros vom türkischen Fußball-Verbandes Spieler mit deutschen und türkischen Wurzeln für den Verband gewinnen wollte. Muss der DFB nun um diese Talente kämpfen?