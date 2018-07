In Zitaten und Bildern: Der Ablauf der Erdogan-Affäre um Mesut Özil

Fußballstar Mesut Özil will nicht länger für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Am Sonntagabend gab er dies via Twitter bekannt und rechtfertigte sich bereits zuvor gegen sein aktuelles Image als WM-Sündenbock. Außerdem verteidigte er sich für sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, um welches bereits seit Mai vor allem in Deutschland heiß diskutiert wird.