Özil-Berater attackiert Hoeneß: "Schande für Deutschland"

Diese Aussagen überraschten in ihrer Deutlichkeit. Am Montagmorgen hatte Uli Hoeneß Mesut Özil nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft und seiner Generalabrechnung mit dem DFB scharf kritisiert. „Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist. Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Und jetzt versteckt er sich und seine Mist-Leistung hinter diesem Foto“, sagte der Präsident des FC Bayern München einem Kreis von Reportern vor dem Abflug des FCB in die USA - jetzt kontert Özil-Berater Erkut Sögüt via Online-Portal goal.com: "Die Kommentare von Herrn Hoeneß verfehlen den eigentlichen Sinn komplett", so Sögüt.

Der Ablauf der Özil-Erdogan-Affäre in Zitaten Mesut Özil ist nach langem hin und her um sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Doch wie hat sich die ganze Affäre eigentlich nochmal zugetragen? Der SPORTBUZZER rekonstruiert mit den wichtigsten Zitaten! © dpa/Twitter/Montage In einer ersten Reaktion verurteilte DFB-Präsident Reinhard Grindel das Foto am 14. Mai in einer Twitter-Meldung. © Getty/Montage Ebenfalls am 14. Mai reagierte Nationalmannschafts-Teammanager Oliver Bierhoff erstmals auf das Foto. Er stellte sich aber schützend vor seine beiden Spieler. © Getty/Montage Ilkay Gündogan reagierte in seiner ersten Reaktion (auch am 14. Mai) beschwichtigend. © Getty/Montage Am 19. Mai kam es dann zu einem Treffen von Özil und Gündogan mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dieser wertete das Treffen hinterher positiv. © dpa/Montage Für den Bundestrainer war das Thema damit zu Beginn des Trainingslagers in Eppan während der WM-Vorbereitung erledigt, wie er am 24. Mai erklärte. © Getty Am 5. Juni auf dem Medientag während des Trainingslagers erklärte Ilkay Gündogan sich und musste auch eingestehen, dass ihn die Resonanz in der Öffentlichtkeit getroffen hat. Mesut Özil blieb dem "Mediaday" fern. © Getty/Montage DFB-Teammanager Oliver Bierhoff wollte die Debatte daraufhin - auf einer Pressekonferenz am 7. Juni - für beendet erklären. © Getty/Montage Doch so einfach konnte die Debatte nicht beendet werden. Am besten beweist das wohl dieses Statement der Bundeskanzlerin vom 8. Juni. © dpa/Montage Und auch Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer bestätigte am 17. Juni, dem Tag des vergeigten WM-Auftakts gegen Mexiko in einem Interview noch, dass die Affäre sogar innerhalb der Mannschaft ein Problem gewesen war. © Getty/Montage Wenigstens während des Turniers kehrte in der Causa dann zwischenzeitlich Ruhe ein. Erst nach dem Turnier kam das Thema wieder auf. In einem Interview am 5. Juli warf Oliver Bierhoff die Frage auf, ob man Mesut Özil hätte zuhause lassen müssen. © Getty/Montage Mesut Özils Vater stellte sich nach dieser Kritik am 8. Juli schützend hinter seinen Sohn. © imago/Montage Doch ebenfalls am 8. Juli bestärkte DFB-Präsident die Aufforderung, dass Özil sich äußern möge, noch einmal. © Getty/Montage Unter anderem wohl auch deswegen teilte Mesut Özil dann am 22. Juli in einer dreiteiligen englischen Erklärung auf Twitter seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit. Außerdem teilte er einen Rundumschlag gegen den DFB, die Medien, seine Sponsoren und insbesondere Reinhard Grindel aus. © Getty/Twitter/Montage

Es war nicht die einzige Hoeneß-Breitseite in Richtung Özil. Sportlich hätte er seit Jahren nichts mehr in der Nationalelf zu suchen, niemand habe hinterfragt, was Özil für einen Mist gespielt habe. Das geht Sögüt zu weit. Der Bayern-Präsident versuche, so der Berater, "die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema, dem Rassismus und der Diskriminierung in Deutschland, abzulenken." Außerdem könne er seine "dummen Aussagen nicht belegen". Sögüt führt in seiner Stellungnahme auf, dass Özil in seiner Karriere an insgesamt 63 Toren im DFB-Team beteiligt gewesen und fünf Mal zum Nationalspieler des Jahres gekürt worden sei.

Harter Konter gegen Hoeneß

Sögüt holte zudem zum Gegenschlag aus: "Sollte er sich als Präsident von Bayern München nicht auf die Leistung seiner eigenen Spieler konzentrieren, von denen acht für Deutschland in Russland spielten?" Zudem sei es "lächerlich", dass Hoeneß glaube, mehr zu verstehen als Özils ehemalige Trainer Arsène Wenger, José Mourinho und Joachim Löw. Dann spricht er ihn direkt an: "Herr Hoeneß, wir werden keine weitere Zeit und Energie aufbringen, um mit ihnen über ein Thema zu reden, von dem sie keine Ahnung haben. Sie sind nicht nur eine Schande für sich selbst, sondern vor allem für Bayern München und die Leute in Deutschland."

Laut dem Özil-Berater habe Hoeneß mit seiner Kritik nur versucht, von der eigentlichen Nachricht Özils abzulenken: Dem Wiederaufleben des Rassismus in Deutschland: "Er hat den Mut und die Tapferkeit gezeigt, sich für all jene einzusetzen, die in Deutschland unfair behandelt werden: Einwanderer, Muslime und viele mehr", so Sögüt zum Portal. "Hoeneß und viele Menschen in Deutschland haben Angst davor, mit diesem Thema, das man am liebsten unter den Teppich kehren würde, konfrontiert zu werden, weil sie die Wahrheit nicht erkennen wollen."