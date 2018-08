Trotz schwerer Kritik an Mercedes Benz: Özil erhält nagelneuen AMG-Sportwagen 

Vor einem Monat sorgte Mesut Özil für einen im deutschen Fußball beispiellosen Eklat: Der Mittelfeldstar des FC Arsenal trat aus der Nationalmannschaft zurück - nicht ohne massive Kritik an DFB-Präsident Reinhard Grindel , dem er Rassismus vorwarf und seinen Sponsoren, die ihn wegen seines Treffens mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ihrerseits kritisiert hatten. Özil griff unter anderem Mercedes Benz scharf an. Die Kritik des Autobauers sei ironisch, immerhin würde unautorisierte Software in den Wagen der Stuttgarter "das Risiko für den Kunden erhöhen."

Nun kommt heraus: Özil scheint sich privat nicht an der fehlerhaften Software in den Mercedes-Autos zu stören. Laut Bild am Sonntag wurde dem 29-jährigen Arsenal-Star, der mittlerweile aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, am vergangenen Montag als Honorar ein brandneuer Mercedes-AMG GTR überlassen - in schwarz. Insgesamt hat der Mittelfeldspieler drei weitere Fahrzeuge des deutschen Autobauers im Fuhrpark.