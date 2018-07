Anzeige

Sein Rücktritt und die Anschuldigungen gegen den DFB und die deutsche Gesellschaft haben ganz Deutschland bewegt. Mesut Özil muss sich nach seinem Rundumschlag per Pressemitteilung in drei Akten viel Kritik gefallen lassen. Unter anderem watschte ihn FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß ab. „Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Und jetzt versteckt er sich und seine Mist-Leistung hinter diesem Foto“, wetterte Hoeneß. Özil-Berater Sögüt verteidigte: Hoeneß versuche nur vom eigentlichen Thema Rassismus und Diskriminierung in Deutschland abzulenken. Er sei eine Schande für Bayern München und die Leute in Deutschland. Zudem könne er seine Behauptungen nicht belegen.

Und das stimmt: Hoeneß ist laut den Statistiken der Datenbank von Deltatre klar im Unrecht! Seine Aussagen liegen offenbar einer persönlichen Aversion zugrunde und keiner Spielanalyse. Das zeigen unsere Daten von Deltatre. 323 Zweikämpfe hat Özil seit der WM 2014 im DFB-Trikot bestritten, davon 149 gewonnen. Die Quote von 46,1 Prozent ist für Spielmacher nicht ungewöhnlich. Bayerns James Rodriguez (49 Prozent), Mario Götze (49 Prozent) und Emil Forsberg (47 Prozent) wiesen vergangene Saison in ihren Klubs eine ähnliche Quote auf.

Statistik belegt: Nach dem WM-Titel nahm Özil eine zentrale Rolle ein

Seit der WM 2014 hat Özil für den DFB zudem fünf Tore geschossen, 13 vorbereitet, 2052 Pässe gespielt, von denen nur 10,3 Prozent nicht ankamen. Ganz abgesehen davon war Özil fünfmal Nationalspieler des Jahres.

Der Ablauf der Özil-Erdogan-Affäre in Zitaten Mesut Özil ist nach langem hin und her um sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Doch wie hat sich die ganze Affäre eigentlich nochmal zugetragen? Der SPORTBUZZER rekonstruiert mit den wichtigsten Zitaten! © dpa/Twitter/Montage In einer ersten Reaktion verurteilte DFB-Präsident Reinhard Grindel das Foto am 14. Mai in einer Twitter-Meldung. © Getty/Montage Ebenfalls am 14. Mai reagierte Nationalmannschafts-Teammanager Oliver Bierhoff erstmals auf das Foto. Er stellte sich aber schützend vor seine beiden Spieler. © Getty/Montage Ilkay Gündogan reagierte in seiner ersten Reaktion (auch am 14. Mai) beschwichtigend. © Getty/Montage Am 19. Mai kam es dann zu einem Treffen von Özil und Gündogan mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dieser wertete das Treffen hinterher positiv. © dpa/Montage Für den Bundestrainer war das Thema damit zu Beginn des Trainingslagers in Eppan während der WM-Vorbereitung erledigt, wie er am 24. Mai erklärte. © Getty Am 5. Juni auf dem Medientag während des Trainingslagers erklärte Ilkay Gündogan sich und musste auch eingestehen, dass ihn die Resonanz in der Öffentlichtkeit getroffen hat. Mesut Özil blieb dem "Mediaday" fern. © Getty/Montage DFB-Teammanager Oliver Bierhoff wollte die Debatte daraufhin - auf einer Pressekonferenz am 7. Juni - für beendet erklären. © Getty/Montage Doch so einfach konnte die Debatte nicht beendet werden. Am besten beweist das wohl dieses Statement der Bundeskanzlerin vom 8. Juni. © dpa/Montage Und auch Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer bestätigte am 17. Juni, dem Tag des vergeigten WM-Auftakts gegen Mexiko in einem Interview noch, dass die Affäre sogar innerhalb der Mannschaft ein Problem gewesen war. © Getty/Montage Wenigstens während des Turniers kehrte in der Causa dann zwischenzeitlich Ruhe ein. Erst nach dem Turnier kam das Thema wieder auf. In einem Interview am 5. Juli warf Oliver Bierhoff die Frage auf, ob man Mesut Özil hätte zuhause lassen müssen. © Getty/Montage Mesut Özils Vater stellte sich nach dieser Kritik am 8. Juli schützend hinter seinen Sohn. © imago/Montage Doch ebenfalls am 8. Juli bestärkte DFB-Präsident die Aufforderung, dass Özil sich äußern möge, noch einmal. © Getty/Montage Unter anderem wohl auch deswegen teilte Mesut Özil dann am 22. Juli in einer dreiteiligen englischen Erklärung auf Twitter seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit. Außerdem teilte er einen Rundumschlag gegen den DFB, die Medien, seine Sponsoren und insbesondere Reinhard Grindel aus. © Getty/Twitter/Montage

Und noch mehr spricht für die Bedeutung Özils in der Nationalmannschaft: Er wurde nach der WM 2014 sogar noch wichtiger und stand noch mehr im Mittelpunkt (28 Startelf-Einsätze bei 30 Spielteilnahmen). In seiner DFB-Karriere (Debüt: 2009) war er pro 90 Minuten ungefähr 81,4 Mal am Ball, seit dem WM-Titel in Rio sogar 86,7 Mal. Außerdem benötigte er durchschnittlich sieben Torschüsse pro Treffer. Top-Werte für einen Mittelfeld-Regisseur!