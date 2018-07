Unter anderem wohl auch deswegen teilte Mesut Özil dann am 22. Juli in einer dreiteiligen englischen Erklärung auf Twitter seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit. Außerdem teilte er einen Rundumschlag gegen den DFB, die Medien, seine Sponsoren und insbesondere Reinhard Grindel aus. © Getty/Twitter/Montage

Wenigstens während des Turniers kehrte in der Causa dann zwischenzeitlich Ruhe ein. Erst nach dem Turnier kam das Thema wieder auf. In einem Interview am 5. Juli warf Oliver Bierhoff die Frage auf, ob man Mesut Özil hätte zuhause lassen müssen. © Getty/Montage

Und auch Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer bestätigte am 17. Juni , dem Tag des vergeigten WM-Auftakts gegen Mexiko in einem Interview noch, dass die Affäre sogar innerhalb der Mannschaft ein Problem gewesen war. © Getty/Montage

Doch so einfach konnte die Debatte nicht beendet werden. Am besten beweist das wohl dieses Statement der Bundeskanzlerin vom 8. Juni . © dpa/Montage

Am 5. Juni auf dem Medientag während des Trainingslagers erklärte Ilkay Gündogan sich und musste auch eingestehen, dass ihn die Resonanz in der Öffentlichtkeit getroffen hat. Mesut Özil blieb dem "Mediaday" fern. © Getty/Montage

Für den Bundestrainer war das Thema damit zu Beginn des Trainingslagers in Eppan während der WM-Vorbereitung erledigt, wie er am 24. Mai erklärte. © Getty

Ilkay Gündogan reagierte in seiner ersten Reaktion (auch am 14. Mai ) beschwichtigend. © Getty/Montage

In einer ersten Reaktion verurteilte DFB-Präsident Reinhard Grindel das Foto am 14. Mai in einer Twitter-Meldung. © Getty/Montage

Özil-Vater: "Er war zu verletzt"

Aktuell trainiert der 29-Jährige in Singapur mit dem FC Arsenal für die neue Saison. Schon vor einigen Wochen riet er seinem Sohn via Interview in der Bild am Sonntag zum Rücktritt: "Er muss das selbst entscheiden. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen: 'Schönen Dank, aber das war es!'"