Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Paderborn gegen Bielefeld und Aue gegen Regensburg

Arminia Bielefeld droht bei einer Niederlage beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr) der drittletzte Tabellenplatz. Und um Trainer Jeff Saibene dürfte es immer unruhiger werden. Für Arminia muss im Ostwestfalen-Derby ein Sieg her. "Sie sind voller Euphorie und haben einen Lauf. Ich sehe in ihnen ein bisschen die Arminia vom vergangenen Jahr. Da wird nicht viel überlegt, es geht drauf, mit viel Selbstvertrauen und Unbekümmertheit", sagt Saibene über den Gegner.