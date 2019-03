Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit St. Pauli, Heidenheim und Aue

Die Personalsorgen des FC St. Pauli vor dem Zweitliga-Spiel beim SC Paderborn sind groß, der Optimismus bei Cheftrainer Markus Kauczinski dennoch ungebrochen. "Wir freuen uns auf das Spiel", sagte er: "Beide Mannschaften sind in der Spitzengruppe. Zu so einem Zeitpunkt 40 Punkte zu haben, ist überragend. Was Schöneres kann nicht passieren. Wir können hinfahren und befreit aufspielen."

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen steht vor wegweisenden Wochen. Im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue brauchen die Kurpfälzer dringend Punkte, um im Kampf um den Klassenverbleib nicht vorzeitig den Anschluss zu verlieren. "Wir sind in einer Situation, in der wir möglichst alle Heimspiele gewinnen müssen", sagte Trainer Uwe Koschinat.

Trotz des geringen Rückstands auf Tabellenplatz drei will sich der 1. FC Heidenheim öffentlich weiter nicht mit einem möglichen Aufstieg in die Bundesliga beschäftigen. "Ich sage Woche für Woche dasselbe: Wir wollen so weitermachen wie zuletzt, unabhängig davon, was das für die Tabellenkonstellation bedeutet", sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg.