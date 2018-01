Panne beim VfB Stuttgart: Chadrac Akolo darf nicht gegen Mainz spielen

Panne beim VfB: Chadrac Akolo darf am Samstag in der Bundesliga beim Auswärtsspiel in Mainz nicht mitwirken. Es gab "technische Probleme bei der Spielberechtigung", teilten die Stuttgarter wenige Minuten vor dem Anpfiff mit. Kurios: Akolo spielt schon seit Juni 2017 für den VfB, wurde also nicht gerade erst verpflichtet, weshalb es Druck in Sachen der Formalitäten hätte geben können. VfB-Sportvorstand Michael Reschke: "Es gab einen Übermittlungsfehler an die DFL. Wir sind gerade dabei, das Thema zu prüfen. Daher können wir Chadrac heute nicht einsetzen."