Panne wird für RB Leipzig zum Glücksfall

Erst gabs lange Gesichter, dann ein Lächeln in den Mundwinkeln. Wegen einer Erkrankung des Co-Piloten startete RB Leipzig am Donnerstag mit mehreren Stunden Verspätung von Porto aus in Richtung Heimat. Der angepeilte Zeitplan für die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel gegen Hannover geriet so gehörig durcheinander. Im Nachhinein ist RB-Trainer Ralph Hasenhüttl sogar froh darüber. „Es war der wesentlich angenehmere Ablauf. Wir konnten am Vormittag in Porto trainieren. Es war entspannt und wir haben im Hotel sehr gut regenerieren können, ganz ohne Stress und ohne Hektik“, so der der Coach. Die Überlegung sei jetzt, es im nächsten Spiel in Monaco sogar ähnlich zu machen. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und jammern nicht.“