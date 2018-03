Paok-Präsident taucht unter und entschuldigt sich per Internetbotschaft

Alles nur ein Missverständnis? „Ich möchte mich bei den griechischen Fans und der internationalen Fußballgemeinschaft entschuldigen“, teilte Iwan Savvidis, Besitzer und Präsident des griechischen Erstligaklubs Paok Thessaloniki, am Dienstag auf der Webseite seines Vereins mit. Zwei Tage zuvor war er beim Spitzenspiel gegen AEK Athen mit einem Revolver bewaffnet auf das Spielfeld gestürmt . Savvidis rastete aus, nachdem Schiedsrichter Giorgos Kominis in der 90. Minute ein Tor für Paok wegen Abseits nicht anerkannte. Die griechische Fußball Meisterschaft wurde am Montag auf Geheiß des Ministerpräsidenten komplett gestoppt .

Am Dienstag blieb der Vereinspräsident untergetaucht – und war dennoch präsent. Im Fernsehen und den sozialen Medien war immer wieder zu sehen, wie der Revolverheld auf den Rasen stürmt. Griechenlands größte Zeitung „Ta Nea“ erschien mit einem Foto auf der Titelseite, das Savvidis in einer herzlichen Umarmung mit Tsipras zeigt. Der in Georgien als Kind griechischer Eltern geborene Unternehmer saß von 2003 bis 2011 für die Regierungspartei „Einiges Russland“ in der Duma, bevor er 2012 nach Griechenland kam, die Mehrheit am Traditionsklub Paok und ein Jahr später auch die griechische Staatsangehörigkeit erwarb. Er hält große Stücke auf den Athener Premier: Tsipras erinnere ihn an Wladimir Putin, erklärte Savvidis vergangenes Jahr in einem Interview. Das meinte er als Kompliment. Gute Beziehungen soll Savvidis auch zu Verteidigungsminister Panos Kammenos unterhalten. Der Unternehmer, den das Magazin „Forbes“ zu den 30 reichsten Russen zählt, kontrolliert einen Zeitungsverlag und einen TV-Sender. Die Savvidis-Medien steuern eine betont regierungsfreundliche Linie.