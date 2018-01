Parallelen zur Europa-League-Saison 11/12: Wie viel ist noch drin für Hannover 96?

Hannover 96 - Standard Lüttich 0:0. Das Heimspiel gegen Lüttich in der Gruppenphase ist das einzige internationale Spiel der "Roten", in dem sie keinen Treffer erzielen konnten.

Hannover 96 - Standard Lüttich 0:0. Das Heimspiel gegen Lüttich in der Gruppenphase ist das einzige internationale Spiel der "Roten", in dem sie keinen Treffer erzielen konnten. © Florian Petrow

Hannover 96 - FC Kopenhagen 2:2 (1:0). Zweimal gingen die Roten gegen den FC Kopenhagen in Führung, zweimal glichen die Dänen aus. Das 2:2 durch Kopenhagens Cesár Santin fiel in der 89. Minute. © Team zur Nieden