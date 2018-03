Paralympics 2018, der Medaillenspiegel: Alle Medaillen im Überblick

Dabei sein ist alles lautet ein zentraler olympischer Gedanke. Und doch – den meisten Athleten dürfte es um mehr gehen, als nur dabei zu sein: Letzten Endes geht es schließlich um Paralympics-Edelmetall. Insgesamt 240 Medaillen in 80 Wettkämpfen werden während der Paralympischen Spiele in Pyeongchang vergeben – wir haben jede einzelne für euch im Medaillenspiegel:

Der Medaillenspiegel:

Nach 20 von 80 Wettbewerben

Knapp 35.000 Menschen passen in das Olympische Stadion in Pyeongchang. Die Eröffnungszeremonie dauerte fast zwei Stunden.

Auftritt von Darstellern bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Pyeongchang im Olympic Stadium.

567 Sportler aus 48 Länder zuzüglich 30 neutralen Paralympischen Athleten nehmen an den Paralympischen Spielen in Südkorea teil.

Zoff wegen russischer Siegerin

Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) hat nach dem Sieg der umstrittenen Russin Michalina Lisowa bei den Winter-Paralympics in Pyeongchang heftige Kritik an deren kurzfristiger Starterlaubnis geübt. „Diese Diskussion hat die Spiele belastet“, sagte Beucher am Samstag: „Und mit diesem Start und mit diesem Sieg sind die Zweifel nicht weg. Im Gegenteil.“