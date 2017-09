Paris St. Germain gegen FC Bayern live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Das Duell Paris Saint-Germain (PSG) gegen FC Bayern München, die Bayern gegen das Star-Ensemble um Neymar. So könnt Ihr das Spiel in TV und Internet sehen.

Es ist ein Duell, dem Fußball-Europa entgegenfiebert. Paris St. Germain gegen FC Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in Gruppe B oder: Soliditätsmeister gegen Rekord-Transfer. Dass der mit 222 Mio. Euro Ablöse teuerste Fußballer aller Zeiten, Neymar (25), heute nach seiner angeblichen Fußverletzung gegen Montpellier nun gegen die Münchner auflaufen wird, halten Experten für sicher. „Neymar wird sich diese Chance nicht nehmen lassen“, erklärte Frankreich-Experte Alexis Menuge (L‘ Equipe) am Montagabend in der Fernsehsendung SKY90, „eher wird er am Wochenende wieder in einem Liga-Spiel pausieren.“

Dass es im Star-Ensemble von PSG rumort, zeigte der Elfmeter-Zoff zwischen Neymar und Edinson Cavani (30) am 17. September im Liga-Spiel gegen Olympique Lyon (2:0). Die beiden Sturm-Giganten wären nach einem Streit um den Ball bei einem auszuführenden Elfer beinahe aufeinander losgegangen. Wie die französische Fußball-Bibel L‘ Equipe berichtete, sollen nur Mitspieler eine tätliche Auseinandersetzung verhindert haben. Vor dem Champions-League-Kracher gegen die Bayern soll sich nun PSG-Investor Nasser Al-Khelaifi (43) eingeschaltet und Cavani eine Million Euro für das Überlassen der Elfmeter an Neymar geboten haben. Dieses unmoralische Angebot soll der stolze Uruguayer mit den Worten „Geld interessiert mich nicht“ schroff abgelehnt haben. Hintergrund: Sowohl Cavani als auch Neymar haben eine Klausel im Vertragswerk, wonach ihnen der Titel des Torschützenkönigs in der Ligue 1 am Saisonende eine Million Euro zusätzlich einbringt. Kein Wunder, dass daher keiner von den beiden Egozentrikern auf einen Elfmeter verzichten will.

Tom Starke ist ins Aufgebot des FC Bayern zurückgekehrt. © imago

Von derartigen Spielchen ist man in München derzeit weit entfernt. Beim FC Bayern ist nach dem überraschenden 2:2 gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga Realismus eingekehrt. Die Münchner konnten Borussia Dortmund nicht von der Tabellenspitze verdrängen und nun wartet ein schweres Auswärtsspiel. Paris gewann bislang alle drei CL-Heimspiele gegen den FC Bayern. Beide Teams treffen erstmals seit 2000 wieder aufeinander. „Ich kenne unsere Mannschaft, die ist in solchen Spielen hochgradig motiviert und konzentriert. Ich bin überzeugt, dass wir etwas mitnehmen können“, sagte FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge der Nachrichtenagentur SID vor dem Abflug nach Paris. Thiago (26) und Superstar Arjen Robben (33) meldeten sich nach Schambeinprellung und Knöchelblessur am Montag fit und werden wohl auflaufen können.

​Wie sehe ich das Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München live. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Kommentator im Pariser Prinzenparkstadion: Kai Dittmann. Im Konferenz-Feed wird die Partie von Martin Groß begleitet. Jessica Kastrop begrüßt im Studio in München u. a. Weltmeister Lothar Matthäus und Gladbach-Coach Dieter Hecking.

​Wird Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München im Free-TV übertragen?

Ja. Das ZDF halt neben Sky die Rechte an den Champions-League-Übertragungen zeigt das Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München am Mittwoch ab 20.15 Uhr live. Reporter ist Oliver Schmidt. Als Experte steht Champions-League-Sieger Oliver Kahn zur Verfügung.

​Gibt es einen Livestream?

​Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja. Das ZDF zeigt die Partie Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München kostenfrei ab 20.15 Uhr im Live-Stream.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

