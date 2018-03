Paris St. Germain gegen Real Madrid live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Kingsley Coman: Er absolvierte noch vor seiner Zeit beim FC Bayern München und Juventus Turin vier Profi-Spiele für Paris Saint-Germain. Obwohl der junge Franzose erst 1996 geboren wurde, hat er bereits in Frankreich, Italien und Deutschland die Ligameisterschaft gewonnen. 2015 wechselte er aus Turin vorerst auf Leihbasis an die Isar, im Sommer 2017 zog Bayern dann die Kaufoption von 21 Millionen Euro für Coman.

Kingsley Coman: Er absolvierte noch vor seiner Zeit beim FC Bayern München und Juventus Turin vier Profi-Spiele für Paris Saint-Germain. Obwohl der junge Franzose erst 1996 geboren wurde, hat er bereits in Frankreich, Italien und Deutschland die Ligameisterschaft gewonnen. 2015 wechselte er aus Turin vorerst auf Leihbasis an die Isar, im Sommer 2017 zog Bayern dann die Kaufoption von 21 Millionen Euro für Coman. © imago

Danijel Ljuboja: Er stand in den Jahren 2004 und 2005 insgesamt 52 Mal für PSG auf dem Platz und erzielte dabei acht Tore. Der serbische Mittelstürmer beendete seine Karriere, in der er auch vier Jahre in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, VFL Wolfsburg und den HSV spielte, im Sommer 2014 beim französischen Zweitligisten RC Lens. © imago

David Beckham: "Becks" ließ seine großartige Karriere (Stationen beispielsweise bei Real Madrid, Manchester United, AC Mailand) in der Rückrunde der Saison 2012/2013 bei PSG ausklingen. In seinem halben Jahr an der Seine trat er 14 Mal für die Pariser an. Heute hat der englische Superstar eine Unterwäschekollektion auf den Markt gebracht, tritt in kurzen Gastrollen als Schauspieler auf und wird Besitzer eines Teams in der nordamerikanischen Profiliga MLS. © getty

Kévin Gameiro: Gameiro spielte von 2011 bis 2013 zwei Jahre für Paris und erzielte 23 Treffer in 77 Spielen. Nach seiner Zeit beim FC Sevilla (ab 2013), in der er drei Mal in Folge die Europa League gewann (2014-2016), wechselte der französische Torjäger 2016 zu Atlético Madrid. © getty

Mevlüt Erdinc: Erdinc erzielte für PSG zwischen 2009 und 2012 30 Tore in 110 absolvierten Spielen. 2015 wechselte er in die Bundesliga zu Hannover 96 und bestritt nur 13 Spiele für die Niedersachsen, ohne ein einziges Tor zu erzielen. Heute spielt Erdinc bei Medipol Basaksehir in der türkischen Süper Lig. © imago

Ezequiel Lavezzi: Der Argentinier spielte bis Februar 2016 knapp vier Jahre in Paris, er traf in 161 Einsätzen 35 Mal. Anfang 2016 wechselte er in die Chinese Super League zu Hebei China Fortune, trotz zahlreicher Angebote europäischer Spitzenklubs, unter anderem von Manchester United. In China ist er mit einem Jahresgehalt von 24,4 Mio. Euro einer der bestbezahlten Fußballer der Welt. © getty

Mickaël Landreau: Er spielte von 2006 bis 2009 149 Spiele für die Franzosen. In seiner gesamten Karriere absolvierte Landreau sagenhafte 618 Einsätze in der Ligue 1 und ist damit mit Abstand Rekordspieler des französischen Oberhauses. Seit Sommer 2017 ist der Franzose, der 2014 seine Karriere beendete, Trainer des französischen Zweitligisten FC Lorient. © imago

Nicolas Anelka: Er durfte in den Anfangsjahren seiner großen Karriere zwischen 1995 und 1997 und 2000 und 2002 65 Mal für die Pariser auftreten und erzielte dabei 17 Treffer. Weitere Stationen seiner imposanten Laufbahn sind beispielsweise Real Madrid, FC Arsenal oder FC Chelsea. 2015 beendete er seine Karriere bei Mumbai City in Indien. Aktuell übt Anelka eine Beraterfunktion in der niederländischen Eredivisie bei Roda JC Kerkrade aus. © getty

Zlatan Ibrahimovic: Zlatan spielte in seiner Karriere bereits bei vielen europäischen Spitzenmannschaften und sammelte unzählige Titel in verschiedenen Ligen und Vereinen. Unter anderem ist der Schwede dreizehnfacher Fußballer des Jahres (11x Schweden, 2x Italien) und wurde in seiner Zeit bei PSG (2012-2016) vier Mal französischer Meister, zwei Mal Pokalsieger, drei Mal Ligapokalsieger, vier Mal Superpokalsieger und wurde drei Mal Torschützenkönig der Ligue 1. Aktuell steht der extravagante Superstar bei Manchester United unter Vertrag. © getty

Mario Yepes: spielte in seiner 22 Jahre langen Karriere, die er erst Ende 2015 beendete, auch vier Saisons für PSG (2004-2008). In dieser Zeit absolvierte der Innenverteidiger 139 Spiele bei zehn Toren für die Franzosen. Bis März 2017 trainierte Yepes in seinem Heimatland den kolumbianischen Erstligisten Deportivo Cali. © imago

Pauleta: Er stürmte von 2003 bis zu seinem Karriereende 2008 für den französischen Hauptstadtverein. In genau 200 Spielen erzielte er 99 Treffer. In der Nationalmannschaft Portugals konnte er in 88 Spielen starke 47 Tore erzielen und ist seit 2012 Leiter der Nachwuchsabteilung des Europameisters. © dpa

David Rozehnal: Er absolvierte Mitte der 2000er 91 Spiele in der Innenverteidigung von PSG wobei ihm ein Tor gelang. Später in seiner Karriere spielte er ein Jahr lang beim Hamburger SV in der Bundesliga. Aktuell steht der Tscheche im belgischen Oberhaus beim KV Oostende unter Vertrag. © imago

Juan Pablo Sorín: Er stand in der Saison 2003/2004 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. In diesem Jahr absolvierte der Argentinier 21 Spiele und markierte einen Treffer. Von 2006 bis 2008 lief der Linksverteidiger, der in seiner Karriere ebenfalls bei Juventus Turin und dem FC Barcelona spielte, für den Hamburger SV auf. Aktuell arbeitet er beim brasilianischen TV-Sender ESPN Brazil. © imago

Mateja Kezman: Er spielte von 2008 bis Ende 2010 für Paris Saint-Germain, unterbrochen nur von einer viermonatigen Leihe an Zenit St. Petersburg Ende 2009. Ende des Jahres 2011 beendete er seine Karriere, in der er auch beim FC Chelsea und Atlético Madrid spielte, in Weißrussland bei BATE Borisov. © imago