Paris Saint-Germain gegen Anderlecht live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Rauscht PSG mit der Partie Paris Saint-Germain gegen RSC Anderlecht am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) schon ins Achtelfinale der Champions League? Neymar und Co. gehen mit der Fabel-Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen und 12:0 Toren in die Heimbegegnung mit den Belgiern.

Der RSC, schon im Hinspiel im Constant-Vanden-Stock-Stadion mit 0:4 deklassiert, braucht im Prinzenpark eigentlich am vierten Spieltag einen Sieg, um Celtic im Kampf um Platz drei in Gruppe B noch Dampf zu machen. Im direkten Vergleich mit den Schotten, die am Dienstag den FC Bayern empfangen, hat Anderlecht die schlechteren Karten. Ein Auswärtssieg bei PSG wird für die Mannschaft von Trainer Hein Vanhaezebrouck eine mehr als schwere Aufgabe. Paris hat nur eines der letzten 44 Europapokal-Heimspiele verloren. Zudem zog die Mannschaft aus der französischen Hauptstadt gegen belgische Klubs nur in einem der letzten neun Duelle den Kürzeren – in der Saison 1982/1983 gegen den KSV Waterschei. Das ist eine Ewigkeit her.

Die teuersten Transfers im Weltfußball Neymar pulverisiert den Rekord! 222 Millionen Euro hat der Transfer des brasilianischen Superstars des FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gekostet. Wir blicken zurück auf seine Vorgänger: Das sind die teuersten Spieler der Fußballgeschichte! © imago 2) Ousmane Dembélé ist der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der 20-jährige Offensivmann wechselte für 105 Millionen Euro plus möglichen 30 Millionen Euro Bonus zum FC Barcelona. © imago 3) Paul Pogba wechselte 2016 für offiziell 105 Millionen Euro von Juventus Turin zurück zu Manchester United. © imago 4) Gareth Bale wechselte 2013 offiziell für 91 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid. Inoffiziell wird spekuliert, dass er knapp über 100 Millionen Euro gekostet habe. Angeblich soll Cristiano Ronaldo gefordert haben, dass er offiziell der teuerste Spieler bleibt. © imago/sven simon 5) Cristiano Ronaldo wechselte 2009 für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid. © imago/ VI Images 6) Gonzalo Higuain wechselte letzten Sommer (2016) für 90 Millionen Euro von SSC Neapel zu Juventus Turin. © imago/gribaudi/imagephoto 7) Neymar wechselte 2013 für 86,2 Millionen Euro vom FC Santos zum FC Barcelona. © imago/aflosport 8) Der Belgier Romelu Lukaku (r.) wechselte zur Saison 2017/2018 vom FC Everton zu Manchester United. Ablöse: 84,7 Millionen Euro. © imago 9) Luis Suarez wechselte 2014 für 81 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona. © imago/marca 10) James Rodriguez wechselte 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid. © imago/allerphotos 11) Zinedine Zidane wechselte 2001 für 76 Millionen Euro von Juventus Turin zu Real Madrid. © imago/schiffmann 12) Kevin De Bruyne wechselte 2015 für 75 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City. © imago/bpi 13) Angel Di Maria wechselte 2014 für 75 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester United. © imago/bpi 14) Zlatan Ibrahimovic wechselte 2009 für 69,5 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Barcelona. © imago/panoramic 15) Raheem Sterling wechselte 2015 für 69 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Manchester City. © imago/sportimage 16) Kaka wechselte 2009 für 65 Millionen Euro vom AC Mailand zu Real Madrid. © imago/cordonpress 17) Alvaro Morata – der FC Chelsea setzte sich im Rennen um den spanischen Spitzenstürmer gegen Manchester United durch und verpflichtete ihn für 65 Millionen Euro von Real Madrid. © imago 18) Edinson Cavani wechselte 2013 für 65 Millionen Euro vom SSC Neapel zu Paris Saint-Germain. © imago/panoramic 19) Angel Di Maria wechselte 2015 für 63 Millionen Euro von Manchester United zu Paris Saint-Germain. © imago/panoramic 20) Radamel Falcao wechselte 2013 für 60 Millionen Euro von Atletico Madrid zum AS Monaco. © imago/panoramic 21) Luis Figo wechselte 2000 für 60 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Real Madrid. © imago/alternate 22) Teuerster Wintertransfer der Saison 2016/2017: Oscar wechselte für rund 60 Millionen Euro von Chelsea nach Shanghai. © BEN STANSALL / SID

Aber: Im November 2013 holte der belgische Rekordmeister in Paris ein 1:1, nachdem es zuvor in Brüssel eine historische 0:5-Pleite gesetzt hatte. Es ist bis heute der höchste Europacup-Auswärtssieg von PSG, Zlatan Ibrahimovic trug sich am 23. Oktober 2013 viermal in die Torschützenliste ein.

Wie sehe ich das Spiel Paris Saint-Germain gegen RSC Anderlecht im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Paris Saint-Germain gegen RSC Anderlecht live und exklusiv. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 4 und HD. Reporter ist Markus Gaupp. Konferenzkommentator wird Marc Hindelang sein.

​Wird Paris Saint-Germain gegen RSC Anderlecht im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels Paris Saint-Germain gegen RSC Anderlecht im Free-TV gibt es am Mittwoch im Anschluss an die Champions-League-Partie FC Porto gegen RB Leipzig (20.45 Uhr) im ZDF.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Paris Saint-Germain gegen RSC Anderlecht über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das CL-Spiel Paris Saint-Germain gegen RSC Anderlecht bezahlen willst. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zur Begegnung Paris Saint-Germain gegen RSC Anderlecht an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

KOMMENTIEREN