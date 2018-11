Paris St. Germain gegen den FC Liverpool live im Stream, TV und Live-Ticker schauen

Live im Stream, im TV und im Ticker: So seht Ihr PSG mit Trainer Thomas Tuchel gegen den FC Liverpool und Jürgen Klopp am 5. Spieltag der Champions League auch kostenlos!

Anzeige

Thomas Tuchel gegen Jürgen Klopp – und für jeden der beiden deutschen Trainer gilt in der Partie Paris St. Germain gegen FC Liverpool am Mittwoch (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) das Motto: „Verlieren verboten!“ Die Ausgangslage ist deshalb so brisant, weil sich Klopp und Liverpool durch die unnötige und unerwartete 0:2-Niederlage bei Roter Stern Belgrad in Gruppe D selbst in die Bredouille gebracht haben! Aber: Liverpool wäre mit einem Sieg im Achtelfinale, wenn Roter Stern zeitgleich in Neapel ohne Sieg bleibt. Ein Auswärtserfolg des 18-fachen englischen Meisters im Prinzenpark würde Paris so richtig bibbern lassen. Eine Niederlage für PSG und ein gleichzeitiger – wahrscheinlicher Heimerfolg von Napoli gegen Belgrad, und das Star-Ensemble aus der französischen Hauptstadt wäre draußen!

25 ehemalige PSG-Spieler und was aus ihnen wurde Sie waren die Superstars von Paris St.-Germain: Ronaldinho, David Beckham und Zlatan Ibrahimovic spielten für den Klub aus Frankreich - das machen sie heute! ©

Anzeige

Diese Mega-Blamage sollen ausgerechnet die beiden angeschlagenen Superstars Neymar (26) und Kylian Mbappé (19) verhindern. Statistisch gesehen und trotz des 2:3 im Hinspiel spricht einiges für Paris. Der französische Meister gewann das bisher einzige Duell mit den „Reds“ im heimischen Stadion 1997 im Pokalsieger-Cup mit 3:0. Paris verlor keines der letzten 20 Gruppen-Heimspiele in der Champions League. Vier der letzten fünf Pflichtspiele hat die Tuchel-Elf gewonnen, Liverpools Bilanz der letzten fünf Partien wird durch das 0:2 bei Roter Stern Belgrad und Marko Marin getrübt.

Final-Fluch: Jürgen Klopps Endspielniederlagen Vier Finals, vier Niederlagen. Jürgen Klopps Bilanz der letzten Jahre liest sich wahrlich nicht gut. Im Champions League Finale gegen Real Madrid hat "Kloppo" jetzt die Gelegenheit, dem Stigma zu entkommen und sich in Liverpool ein Denkmal zu setzen, wir blicken vorher zurück auf seinen Final-Fluch. Klickt euch durch die Galerie! ©

Jürgen Klopp scheint ein Rezept gegen Neymar und Mbappé zu kennen. „Wir haben ungefähr 500.000 Youtube-Videos über Mbappé und Neymar gesehen“, erklärte er am Dienstag in der Pressekonferenz zum Spiel, „sie wissen mehr über ihre individuelle Stärke als ich, aber um zu glänzen, müssen sie den Ball haben, deshalb müssen wir perfekt verteidigen.“ Nach überstandener Krankheit wird Stürmerstar Sadio Mané wohl am Mittwoch im Liverpooler Kader stehen.

50 ehemalige Spieler des FC Liverpool und was aus ihnen wurde Steven Gerrard, Fernando Torres und Mario Balotelli gehören fraglos zu den bekanntesten Spielern in der Geschichte des FC Liverpool. Doch was machen Sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. Was machen 50 ehemalige Liverpool-Stars wie Michael Owen und Emile Heskey heute? Klickt Euch durch die Galerie! ©

Wie sehe ich das Spiel Paris St. Germain gegen FC Liverpool live im Stream?

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt Paris St. Germain gegen FC Liverpool am Mittwoch ab 21 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Uli Hebel. Als Experte am Mikrofon: Ralph Gunesch. Ein Abo ist erforderlich. Der Sport-Streamingdienst DAZN kostet monatlich 9,99 Euro. Alle Spiele der Champions-League-Gruppe C mit Liverpool, PSG, Neapel und Roter Stern Belgrad werden exklusiv bei DAZN zu sehen sein.

Sehe ich Paris St. Germain gegen FC Liverpool auch bei Sky?

Ja! Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Paris St. Germain gegen FC Liverpool live am Mittwoch ab 21 Uhr – allerdings nur in seiner Konferenz. Redakteur ist Toni Tomic.

Wird Paris St. Germain gegen FC Liverpool live im Free-TV übertragen?

Nein. Durch die veränderte Situation der TV-Rechte gibt es ab der Saison 2018/2019 keine Champions-League-Übertragungen mehr im Free-TV. Der frei zu empfangende Sky-Kanal Sky Sport News HD liefert umfassende Vor- und Nachberichterstattung sowie Highlights ab 0 Uhr. Dazu gibt es während der Spiele das neue Format „Champions League Corner“ mit Florian Schmidt-Sommerfeld. Champions League, allerdings ohne Bewegtbilder und im reinen Ergebnisdienst gibt es im Free-TV nur bei SPORT 1, in der Sendung Fan-Talk aus Essen, ab 20 Uhr.

Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann das Spiel Paris St. Germain gegen FC Liverpool live kostenlos verfolgen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel in der Konferenzschaltung über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann. Dieser Stream ist dann allerdings kostenpflichtig.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?