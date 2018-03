Partien von Chemie und Lok fallen aus – RB Leipzig will gegen FC Bayern spielen

Leipzig . Das war abzusehen: Die Spiele vom 1. FC Lok Leipzig und der BSG Chemie Leipzig am Sonntag in der Regionalliga sind abgesagt worden. Lok sollte zu Hause gegen die TSG Neustrelitz antreten und Chemie auswärts bei Wacker Nordhausen . „Wegen des erneuten Wintereinbruches präsentiert sich das Bruno-Plache-Stadion tief verschneit. Platz, Ränge und Wege liegen unter einer dicken Schneedecke. Die Zugänge zu den Zuschauerbereichen sind zudem stark vereist“, teilten die Probstheidaer mit.

In Nordhausen ist ebenfalls an keine Partie zu denken. Der Wetterdienst gab am Morgen für die Region am Harzrand sogar zeitweise eine Warnung heraus. „Der tiefgefrorene Rasen ist von einer dichten Schneedecke überzogen und bietet keine Bedingungen für ein normales Fußballspiel“, teilte Wacker mit.