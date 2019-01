Partner Pferd: Christian Ahlmann in seinem Wohlfühl-Wohnzimmer

Leipzig. Wenn Christian Ahlmann, 44, nach Abschluss der Partner Pferd am Sonntag nach Hause fährt, wird er immer wieder auf sein Handy schauen. Liveticker, Fußball-Bundesliga. Ab 18 Uhr spielt Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg. Ahlmann ist großer Schalke-Fan, bei Spielen im Stadion, so oft es geht. Aktuell ist die Lage mies, wieder mal. „Wir sind ja nicht verwöhnt und können mit solchen Situationen umgehen“, sagt er. Vor einem Jahr, bei Schalkes Höhenflug, habe er gehofft, der Vertrag mit Trainer Domenico Tedesco werde zehn Jahre verlängert, erzählt der Reiter. „Jetzt, wo wir im Abstiegskampf sind, hoffe ich, dass es nur drei Monate waren.“ Einen 3:1-Sieg Schalkes tippt Ahlmann für Sonntag. Worauf gründet sich sein Optimismus? Lässige Antwort: „Der ist begründet auf der Hoffnung.“

So locker und entspannt wie über seine Leiden mit Schalke plaudert der Superstar über das Jahr eins nach Taboulet. Mit dem jetzt 19 Jahre alten Hengst feierte Christian Ahlmann Riesenerfolge, gerade in Leipzig. 2011 gewannen beide hier das Weltcup-Finale. 2018 wurde das Pferd auf der Messe emotional verabschiedet – passenderweise mit einem Sieg. Christian Ahlmann über …

Erinnerungen an den Sonntag vor einem Jahr, als Taboulet verabschiedet wurde: „Das Video schaue ich mir oft genug an. Diese Momente sind unheimlich schön. Das wird in 20 Jahren auch noch schön sei. Gerade wenn mal ein schlechter Tag war oder es nicht so lief, gucke ich mir das gerne an. Das hebt die Laune. Aber an diesem Sonntag steht der Sport im Vordergrund. Da ist keine Zeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren.“

Taloubet. „Ihm geht’s richtig gut. Er ist weiter Teil der Familie. Sportlich freilich nicht mehr, was natürlich traurig ist. Der Abschied vor einem Jahr ist unvergesslich. Wenn man drüber nachdenkt, wird das immer unglaublicher. Das Gesamtpaket war einfach traumhaft. Die meisten Reiter haben so ein Pferd nur einmal im Leben. Ich habe Ersatz gefunden, aber es ist nicht mehr das gleiche.“

Take A Chance On Me, einem Taloubet-Sohn. „Er reift zu einem Top-Pferd. Es gibt Parallelen zu seinem Vater, der auch eine Zeit gebraucht hat. Es entscheidet sich im Kopf. Der Wille, die Härte, das scheint er begriffen zu haben. Im Einlaufspringen hatte er null Fehler. Eventuell reite ich ihn am Sonntag.“

Sein Nachwuchspferd Solid Gold, mit dem er voriges Jahr die Weltmeisterschaft der 7-Jährigen gewann. „Wir haben ihn zweijährig gekauft, er hat dann eine klassische Ausbildung genossen und sich super entwickelt. Er ist ein Traumpferd, ist super zu reiten, er hat im Parcours keine Probleme mit irgendwas. Jetzt geht er erst mal wieder in die Zucht, Ende des Jahres dann wieder in den Sport. Dann in den großen Sport.“

Leipzig: „Das ist für mich ein spezieller Ort, nicht erst seit dem letzten Jahr. Das ist über Jahre so geworden. Als ich zum zweiten Mal hier war, habe ich den Großen Preis gewonnen, mit Zeno. Das war das erste Mal, dass ich so ein gutes Pferd hatte. So hat sich das fortgesetzt mit vielen Siegen bis hin zum Triumph im Weltcup. Ich hatte hier unheimlich viele tolle Ereignisse, die meine Karriere geprägt haben. Das Publikum ist großartig. Das freut sich auf das Turnier, das merkt man immer wieder. Das ist leider bei vielen deutschen Turnieren nicht mehr so. Es macht extrem Spaß, hier zu reiten.“