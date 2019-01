Partner Pferd: Kutscher siegt im Championat von Leipzig vor Ahlmann

Leipzig. Nach einem ungewöhnlichen Zwei-Mann-Stechen hat sich Marco Kutscher den Sieg im zweitwichtigsten Springen des Weltcup-Turniers in Leipzig gesichert. Trotz eines Abwurfes gewann der Springreiter aus Bad Essen am Samstag im Championat mit Charco und erhielt als Prämie ein Auto im Wert von rund 38 000 Euro. Der 43 Jahre alte Profi siegte, weil Christian Ahlmann patzte. Der 44-Jährige aus Marl sammelte nach einer Verweigerung mit "Take A Chance On Me" insgesamt 17 Strafpunkte.