Partner Pferd wirft ihre Schatten voraus - Schleifenkinder gesucht

Die Bedingungen: Bewerber sollten zwischen 8 und 12 Jahre alt und bei der Partner Pferd von Freitag (18. Januar, eventuell schon am Donnerstag) bis Sonntag ab Nachmittag auf der Messe sein. Die Kinder erhalten eine Akkreditierung. Jeweils zwei Begleiter, im Idealfall die Eltern, bekommen eine Dauerkarte. Klingt das interessant? Dann schnell per Mail eine Bewerbung losschicken an: sport@lvz.de.