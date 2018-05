Verlockender Preis, starke Trefferquote: Was Pascal Köpke interessant für 96 macht

Neben Niclas Füllkrug (14 Tore) tut sich derzeit eine riesige Lücke im Sturm von Hannover 96 auf. Wer soll die füllen? Am Sonntag kam der 22 Jahre junge Sohn des Bundestorwarttrainers Andreas Köpke (56) ins Gespräch . Der 96-Coup mit Pascal Köpke, so das Portal „Fußball-Transfers“, soll auf der Zielgeraden sein.

Papa Köpke berät seinen Sohn selbst, zusammen mit einer der größten Beratungsagenturen (Rogon). Hertha BSC soll mit 96 im Transferrennen sein, Köpkes Heimatclub Nürnberg stieg bereits aus.

30 Tore in drei Saisons für Aue

Köpke käme mit der Empfehlung eines Tores ge­gen 96 (1:1 beim 2:2 vor einem Jahr) und 30 Treffern in drei Saisons bei Erzgebirge. In der zweiten Liga wies der schnelle Köpke seine Torgefährlichkeit mit zehn Treffern in jeder Saison nach.