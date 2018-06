Pascal Köpke sagt Hannover 96 ab! Aue-Stürmer vor Wechsel zu Hertha BSC

Eigentlich war er klar mit Hannover 96, doch nun erteilte Pascal Köpke den Roten eine Absage. Spieler und Club waren sich bereits einig, was noch fehlte: Das Übereinkommen zwischen 96 und Aue. Die Ausstiegsklausel von 800 .000 Euro galt nur im Abstiegsfall des Zweitligisten - Aue rettete sich und forderte 1,8 Millionen Euro für den Sohn des Bundestorwarttrainers. Ein Preis, der nicht weit über den Vorstellungen von 96 lag. So weit, so gut.

Doch nun kommt alles ganz anders. Papa Köpke, der seinen Sohn Sohn zusammen mit einer der größten Beratungsagenturen (Rogon) berät, teilte 96 die Absage mit. "Ja, es ist richtig. Der Vater hat uns mitgeteilt, dass sein Sohn sich anders entschieden hat", äußerte sich 96-Manager Horst Heldt gegenüber der "Bild"-Zeitung. Auch André Breitenreiter habe bereits mehrfach mit dem Zweitliga-Stürmer telefoniert. Die Absage kommt für die Roten "unerwartet".